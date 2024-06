Qui sont les 12 accusés arrêtés mercredi et jeudi ? Voici le rôle de chacun, selon les mandats d’arrêt et les déclarations policières déposées en cour, dans le cadre du projet Portier de la Sûreté du Québec et du projet Glaive du Service de police de Laval.

Projet Portier

L’ex-employé : Sébastien Boulanger-Dorval (arrêté)

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES LA PRESSE Sébastien Boulanger-Dorval, ex-employé et premier maillon dans le vol et la revente des données

Selon des documents que la Sûreté du Québec (SQ) a déposés en cour, cet employé du marketing chez Desjardins a admis avoir volé pendant des mois des données concernant des millions de clients. Il les aurait extraites des serveurs de son employeur en les transférant sur des clés USB et des disques durs, et même en utilisant le service d’envoi de fichiers WeTransfer.

Le revendeur allégué et ses associés

Jean-Loup Leullier-Masse (arrêté)

PHOTO TIRÉE DU SITE DU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE MONTMAGNY À droite, Jean-Loup Leullier-Masse

Ce prêteur privé de Québec aurait acquis les données volées pour les revendre à un groupe de courtiers de Québec, d’une part, et à des fraudeurs, d’autre part.

Charles Bernier (arrêté)

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Charles Bernier

Il était l’associé de Leullier-Masse dans Prêt Argent 500, une entreprise de prêts privés de Montmagny où la police de Laval a perquisitionné en juin 2019. L’entreprise, aussi appelée Groupe Solutia, existe toujours, mais Bernier en est aujourd’hui le seul actionnaire, selon le registre des entreprises.

Laurence Bernier (arrêtée)

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Laurence Bernier

Elle travaillait elle aussi chez Prêt Argent 500.

Les courtiers et prêteurs privés

Dans des documents déposés en cour en lien avec l’enquête Portier, la SQ affirme que des courtiers et des prêteurs privés de Québec ont racheté les données afin d’avoir un avantage sur leurs concurrents. Grâce à ces informations, ils pouvaient cibler d’éventuels clients pour leur proposer des prêts et des assurances.

Mathieu Joncas (recherché)

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Mathieu Joncas

Courtier hypothécaire et prêteur privé à Québec, il aurait racheté une partie des données volées. Condamné en 2022 à des amendes totalisant 36 000 $ et à 420 jours de suspension, il a admis avoir acquis des renseignements sur « 150 000 à 200 000 » clients de Desjardins devant le comité de discipline des courtiers. La police est toujours à sa recherche.

François Baillargeon-Bouchard (arrêté)

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE François Baillargeon-Bouchard

Toujours associé à Joncas aujourd’hui dans une entreprise, il a été condamné à des amendes totales de 40 000 $ pour le rachat de données concernant 40 000 clients et pour entrave à une enquête de l’Autorité des marchés financiers.

Les fraudeurs allégués

La SQ considère qu’ils sont « en cavale à l’étranger ».

Juan Pablo Serrano (« en cavale »)

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Juan Pablo Serrano

Ce fraudeur récidiviste aurait racheté des listes de clients de Desjardins à Leullier-Masse afin de faire le « trafic » de ces renseignements et de réaliser des fraudes.

En 2022, il décrivait à La Presse la désagréable « entrée dynamique » de la SQ dans son condo en septembre 2019 (ils ont défoncé la porte). « Est-ce que c’est écrit dans le rapport de police qu’ils m’ont disloqué une épaule en me jetant par terre ? »

La police dit avoir découvert une liste incluant 3,85 millions de clients dans son condo. Elle a aussi trouvé une petite quantité de métamphétamine, du « papier pour faire des chèques », des traites bancaires totalisant 76 913 $, près de 9000 $ en billets de banque et un chèque pour acheter 4628 $ d’or.

Maxime Paquette (« en cavale »)

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Maxime Paquette

Colocataire de Juan Pablo Serrano à l’époque des faits allégués, il se serait fait le complice de ce dernier pour commettre des fraudes. Le mandat d’arrêt lancé jeudi affirme qu’il a conservé des données volées plus longtemps que les autres, jusqu’en juin 2021.

Projet Glaive

Les fraudeurs allégués

Mercredi, le Service de police de Laval a aussi accusé quatre individus d’avoir utilisé des données volées à Desjardins pour commettre des fraudes. Ils s’en seraient servi pour changer les mots de passe des clients et entrer dans leurs comptes en utilisant le site de transactions en ligne AccèsD.

Trois d’entre eux sont accusés de fraude de plus de 5000 $, de trafic de renseignements identificateurs, de possession de renseignements identificateurs et d’usurpation d’identité. Les deux premiers devaient comparaître mercredi.

Ils auraient commis des fraudes totalisant 8,9 millions de dollars. La police n’a rien récupéré de ces sommes, aujourd’hui dispersées « au Canada, aux États-Unis et à travers le monde », selon les informations rendues publiques en point de presse.

Ayoub Kourdal (arrêté)

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL Ayoub Kourdal

Imad Jbara (arrêté)

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL Imad Jbara

Nassim Alikacem (recherché)

Un mandat d’arrêt a été lancé pour le retrouver.

El Mehdi Ahlafi (libéré sous promesse de comparaître)

Il a été libéré sous promesse de comparaître. Selon la dénonciation qui le concerne, il est visé par des accusations moindres de possession de renseignements identificateurs dans le but de commettre des fraudes.