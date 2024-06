Les huit migrants qui ont péri lors d’un naufrage près de la réserve mohawk d’Akwesasne, en mars 2023, tentaient d’atteindre les États-Unis avec l’aide d’un réseau de passeurs clandestins qui opérait à partir de Montréal.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déposé la semaine dernière des accusations contre huit suspects, dont deux Montréalais et une résidante de Kanesatake, établissement mohawk près d’Oka. Ils sont soupçonnés d’avoir joué différents rôles dans une centaine de passages clandestins depuis juillet 2022.

Un des accusés, Justin Rourke, originaire de Saint-Régis, au Québec, a été arrêté le 14 mai du côté américain de la frontière, au terme d’une poursuite qui a pris fin lorsqu’il a percuté un arbre au volant d’un Jeep Cherokee muni d’une fausse plaque. Les policiers mohawks d’Akwesasne, qui l’ont pris en chasse, ont tenté en vain d’utiliser un tapis clouté pour l’immobiliser, selon la dénonciation d’un agent spécial du Homeland Security, Immigration and Customs Agency (HSI). Rourke a fini par perdre la maîtrise du véhicule sur une route de terre, où il roulait à plus de 150 km/h, selon la dénonciation policière. Il s’est alors enfui dans un boisé, où les policiers ont fini par l’arrêter. Ils ont par la suite trouvé un fusil à pompe de calibre .410 sur le siège arrière du véhicule. Rourke a déjà été condamné dans l’État de New York pour conduite avec facultés affaiblies, possession de marijuana et vol d’objets de grande valeur.

Thesingarasan Resiah, un Montréalais âgé de 51 ans soupçonné d’être la tête dirigeante du réseau, avait déjà été arrêté une première fois en Ontario, en 2021, pour des allégations similaires. Il a par la suite écopé de 15 mois de prison pour non-respect de conditions.

Resiah avait « tissé des liens avec d’autres pays » pour s’assurer que les migrants arrivent au Canada avec un visa de visiteur, parfois avec un permis de travail, a affirmé à La Presse le gendarme Patrick Bouchard, enquêteur principal de la GRC dans le dossier.

« L’enquête montre que Resiah opérait à partir de Montréal », ajoute le gendarme Bouchard. Le réseau faisait surtout affaire avec des migrants en provenance de l’Inde, du Sri Lanka et de la Roumanie.

De Montréal à l’« allée des Contrebandiers »

Selon la GRC, les suspects exigeaient de 5000 $ à 6000 $ pour prendre en charge les migrants de leur arrivée à l’aéroport jusqu’à leur passage en territoire américain, dans l’État de New York. La traversée se faisait « souvent sur des petits bateaux ouverts » pas nécessairement adaptés aux conditions climatiques.

« Ils faisaient prendre des risques » aux migrants, affirme l’enquêteur. Huit d’entre eux, dont deux jeunes enfants, ont péri quand leur embarcation a chaviré, en mars 2023, un évènement qui a fait les manchettes. Le corps d’une neuvième victime, le pilote de l’embarcation, a été retrouvé en juillet 2023 dans le Saint-Laurent, près d’Akwesasne.

Selon la GRC, les migrants arrivaient principalement par l’aéroport Trudeau ou par celui de Toronto. Ils étaient ensuite hébergés pendant un certain temps dans des hôtels, avant d’être déplacés vers la réserve d’Akwesasne.

Un deuxième Montréalais, Joël Portillo, est soupçonné d’avoir assuré le transport entre Montréal et Cornwall, transportant de deux à cinq personnes à la fois dans une minifourgonnette.

De là, différents complices qui avaient une bonne connaissance du territoire d’Akwesasne, dont la résidante de Kanesatake Shawna Étienne, prenaient le relais, affirme le corps policier.

Surnommée l’allée des Contrebandiers (Smugglers Alley), la réserve mohawk est à cheval sur le territoire du Québec, celui et l’Ontario et celui de l’État de New York. Elle est traversée par le Saint-Laurent, cours d’eau utilisé par des contrebandiers pour faire transiter des marchandises de toutes sortes par bateau.

« C’est une région propice à la contrebande de n’importe quoi, y compris les passages clandestins », souligne l’enquêteur Bouchard.

Avec la collaboration de Vincent Larouche, La Presse