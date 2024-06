Le contrôle de la vente de stupéfiants pourrait être en cause

(Longueuil) Le contrôle de la vente de stupéfiants pourrait être à l’origine d’une agression armée samedi à Longueuil, en Montérégie.

La Presse Canadienne

Un appel au 911 samedi, vers 2 h 50, demandait l’intervention des policiers dans un immeuble de la rue Louise, où un homme a été agressé à l’arme blanche.

La victime a été transportée vers un centre hospitalier pour des blessures au haut du corps, qui ne mettent pas sa vie en danger.

Tout indique que l’homme dans la trentaine était visé et qu’il connaît son agresseur. Le suspect et la victime sont également connus des policiers pour leur implication dans le monde des stupéfiants.

« L’individu a été interpellé sur le toit de l’édifice. Le suspect, un homme dans la vingtaine, a été arrêté et il sera rencontré par nos enquêteurs », a indiqué François Boucher, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

La scène de crime a été protégée. Des enquêteurs et techniciens en identité judiciaire ont aussi été appelés sur les lieux.

« Le secteur est connu pour des problèmes de toxicomanie et de consommation de crack. On n’écarte pas la possibilité de l’implication du crime organisé. Il y a présentement une dispute au niveau du territoire pour la vente de stupéfiants », a précisé le porte-parole du SPAL.

Ce n’est pas la première fois que les citoyens de la rue Louise, dans le Vieux-Longueuil, font face à des actes de violence dans le quartier. Les policiers y avaient notamment accru leur présence après trois épisodes de coups de feu en mai dernier.

« Le projet Soprano a été mis en place au début du mois de mai pour contrer la violence en matière d’arme à feu et de stupéfiants. Différentes actions du SPAL sont toujours en cours […] On tient à maintenir une pression forte et à démontrer qu’il y a tolérance zéro par rapport à ces actions. »

Le SPAL fait d’ailleurs appel aux témoins pour dénoncer ces actes de violence. Ces personnes peuvent le faire de façon anonyme sur la ligne Info-Azimut au (450) 646-8500.