« Je sais que j’ai fait la pire chose au monde » : Stéphanie Brossoit, une Montréalaise accusée d’avoir violemment tué sa fille de six ans alors qu’elle avait consommé plusieurs drogues, a plaidé coupable lundi matin à une accusation d’homicide involontaire.

La petite Maélie Brossoit-Nogueira a été tuée par sa mère le soir du 23 juillet 2020, alors qu’elles dormaient dans la même chambre. Stéphanie Brossoit était alors en état de psychose.

La fillette de six ans s’est réfugiée dans la salle de bain pour fuir les coups de couteau lors la soirée du terrible drame. Les policiers ont retrouvé la porte défoncée. La petite était morte dans la baignoire et son corps était recouvert de 80 plaies, selon l’exposé conjoint des faits déposés en cours.

Sa mère, « désorganisée et agitée », a été arrêtée par les policiers la soirée même et a été conduite à l’hôpital. Elle a fait référence à la mort de sa fille à plusieurs reprises lors de son trajet en ambulance. Son discours était long et chaotique :

« Je sais que j’ai fait la pire chose au monde », « Ah je suis morte », « Y’a un gars qui me court après », « Si je dors pas, je vais mourir », « J’comprends pas ce qui m’arrive », « Si je la tue, je vais m’en sortir », « Je vais mourir », « J’essaie de tuer ma fille, j’ai fait ça pis je vais recommencer », « Si je me suicide, je vais mourir », « Faut pas que je fasse ce qu’a me dit de faire », « Je tuerais pas ma fille », « J’ai tué ma fille. »

Mélange de drogues

La mère avait consommé des substances intoxicantes qui l’empêchaient de dormir dans les jours précédents la visite de sa fillette, en garde partagée. « En effet, avant de reprendre la garde sa fille, l’accusée n’avait pratiquement pas dormi depuis plusieurs jours. Ainsi, afin d’être en mesure de faire sa journée, l’accusée a consommé le matin un comprimé de speed », explique le résumé des faits.

Stéphanie Brossoit craignait de ne pas être en mesure de dormir, parce qu’elle n’avait pas suffisamment de Seroquel, un médicament qui lui était prescrit par ordonnance médicale.

Elle demande donc à un ami de lui apporter des cigarettes indiennes et un et demi « bouchon » de GHB.

En plus d’apporter du GHB, cet ami lui fournit un gâteau de cannabis.

« Elle s’est réveillée dans un état de confusion, se sentant coincée dans une autre dimension. Elle se sentait entre la vie et la mort. Ses pensées lui disaient qu’elle devait donner des coups de couteau à son enfant pour la sauver », précise-t-on dans le résumé des faits.

« Pas de justice », dénonce la famille

Stéphanie Brossoit aurait dû être déclarée coupable au terme d’un procès, pensent le père de la victime et sa famille. Elle avait d’abord été accusée de meurtre au deuxième degré. Le procès devant jury devait durer cinq semaines.

PHOTO PATRICK SANFACON, LA PRESSE La famille de la petite victime

« Il faudrait que les lois changent au Québec. Il n’y a pas de justice. On peut tuer son enfant, dire qu’on est en psychose et obtenir une peine et une accusation réduite. Elle va pogner 6 ans ? 7 ans ? Combien d’enfants vont mourir comme ça dans le silence ? », a confié en pleurs Manuela Pires, la tante de la victime.

Le père de la jeune Maélie a demandé une levée de l’ordonnance de non-publication sur l’identité de sa fille. Cet interdit empêchait les médias de nommer la petite victime ainsi que de divulguer des détails qui permettaient de l’identifier.

« C’est un crime d’une violence extrême. C’est une histoire d’horreur et ça allait tomber dans l’oubli. On ne pouvait pas en parler. On voulait que les gens se souviennent de Maélie », a expliqué à La Presse Mme Pires, les larmes aux yeux.

Les observations sur la peine auront lieu le 23 mars prochain.