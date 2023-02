Un homme qui a assisté à une brutale exécution sans broncher, puis a conseillé les meurtriers sur la meilleure façon de nettoyer la scène de crime a été condamné mardi à deux ans de prison. La victime s’était fait offrir un « dernier repas » par l’un de ses bourreaux.

« C’était une exécution et vous étiez là. Vous n’avez rien fait », a dit le juge André Vincent à Everett Roger Clayton. « Je suis vraiment désolé, j’étais sous le choc. J’ai figé », s’est défendu l’accusé. « Vous les avez aidés pour qu’ils ne soient pas pincés », a poursuivi le juge Vincent.

« Les gestes qui ont été posés sont horribles et tellement inutiles. Je ne peux pas croire qu’une personne puisse laisser quelqu’un se faire torturer, battre et tuer sans lever le petit doigt. Ça ne fait aucun sens en plus d’être un geste cruel et sans cœur. Je n’ai pas d’empathie pour vous qui avez brisé ma vie », a confié la mère de Jimmy Méthot dans une lettre lue à la cour.

Everett Roger Clayton, 56 ans, a plaidé coupable à un chef de complicité de meurtre après le fait mardi au palais de justice de Montréal. Il s’agit du deuxième coaccusé à reconnaître sa culpabilité. Un adolescent a plaidé coupable à un chef de meurtre au premier degré, en janvier dernier, en Chambre de la jeunesse. Deux autres coaccusés sont en attente de procès.

Everett Roger Clayton n’a pas participé au meurtre crapuleux de Jimmy Méthot, le 7 septembre 2021. Son rôle s’est limité à prodiguer des conseils aux meurtriers sur les meilleurs moyens de nettoyer la scène et de se débarrasser du corps, retrouvé dans un baril bleu rempli de liquide et de poudre.

Ce soir-là, cinq personnes se trouvent dans une résidence de Lachine. Everett Roger Clayton y est avec un adolescent de 17 ans, un « ami proche », malgré leur différence d’âge. Deux autres coaccusés qu’on ne peut identifier sont sur place.

Pendant la soirée, un conflit éclate entre une femme et Jimmy Méthot. L’adolescent frappe la victime sur la tête avec un verre, puis le frappe à plusieurs reprises. La femme accuse alors Jimmy Méthot d’être un espion. Plus tard, la victime se retrouve gravement blessée au cou.

Après l’avoir claqué au visage, la femme demande à Jimmy Méthot s’il veut avoir son « dernier repas », un pâté au poulet qu’il mangera sur le plancher. La victime supplie ensuite ses bourreaux : « Je ne veux pas mourir comme ça ». Il tente alors de s’enfuir, mais l’adolescent l’intercepte et le passe à tabac.

Dans un élan de désespoir, Jimmy Méthot tente à nouveau de s’enfuir, mais est rattrapé par une femme. Everett Roger Clayton quitte la pièce, alors que la femme poignarde la victime à plusieurs reprises. Jimmy Méthot est à l’agonie. Deux femmes vont jusqu’à lui verser du liquide à barbecue dans la bouche.

Sous les conseils de Everett Roger Clayton, le corps est enveloppé dans du tissu et transporté dans le garage, puis placé dans un baril. Le lendemain, une femme demande par message texte à Everett Roger Clayton d’obtenir des sacs de glace. L’accusé conseille aussi le groupe sur les meilleurs moyens de nettoyer le sang. La maison est ainsi lavée de fond en comble.

En présentant la suggestion commune, la procureure de la Couronne Me Jasmine Guillaume a fait valoir que l’implication de l’accusé était « très restreinte ». Selon la défense, la fourchette de peine pour un tel crime se situe entre 18 mois et trois ans de détention. L’accusé était aussi sous l’influence du crack, a indiqué Me Anthony El Haddad, qui faisait équipe avec Me Benoit Demchuck.

Compte tenu de la détention préventive, l’accusé n’a plus que 50 jours à purger.