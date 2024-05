La scène de crime, à l’angle de la rue Saint-Jacques et de l’avenue Girouard, à Montréal.

Un mois après avoir été atteint par des balles tirées par un policier, Michael Larue se défend d’avoir tenté de foncer sur l’agent au volant d’un véhicule. Un témoin qui a assisté avec stupeur à la scène est aussi convaincu que, quoi qu’ait fait le jeune homme, rien ne justifiait de lui tirer dessus.

Michael Larue a été mis en état d’arrestation à partir de son lit d’hôpital, le 9 mai dernier, et a comparu mardi dernier devant le tribunal, et il a payé une caution de 3000 $ pour être remis en liberté. L’homme de 26 ans est visé par quatre chefs d’accusation auxquels il a plaidé non coupable. Sa prochaine comparution est fixée au 4 juillet prochain.

Le jeune homme est accusé d’agression armée envers un policier, de conduite dangereuse, de possession d’un bien criminel et de conduite sous interdiction. Il se trouve encore à l’hôpital, où il se remet de nombreuses blessures.

Michael Larue clame son innocence en s’appuyant sur des vidéos de l’évènement. Un témoin de la scène, qui a observé l’évènement de sa voiture, de l’autre côté de la rue, abonde dans le même sens.

PHOTO FOURNIE PAR MICHAEL LARUE Michael Larue dit avoir reçu trois balles au visage et au corps, et être resté dans le coma pendant près de deux semaines à la suite de l’évènement.

L’observateur, qui ne veut pas être nommé en raison de son emploi lié aux organismes publics du secteur, passait par le quartier montréalais de Notre-Dame-de-Grâce dans le cadre de ses fonctions. « Moi, ça m’a semblé exagéré, la réaction du policier », a-t-il confié à La Presse.

Une affaire de vol de voiture

Les faits remontent au 17 avril dernier, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, près du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Selon des sources policières qui se sont confiées à La Presse, des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) surveillaient une voiture volée qu’ils venaient de retracer. Pendant leur filature, les agents auraient aperçu une personne descendre d’un véhicule Honda CR-V et monter dans la voiture volée qu’ils surveillaient.

Les policiers auraient alors pris en chasse le CR-V. Une fois l’auto interceptée, les agents s’en seraient approchés. C’est là que le conducteur aurait tenté de foncer sur le policier, selon des sources policières. Le policier a alors dégainé son arme de service et tiré en direction de Michael Larue, qui n’était pas armé.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE La scène de crime, à l’angle de la rue Saint-Jacques et de l’avenue Girouard, à Montréal.

Des vidéos de la scène ont été diffusées sur les réseaux sociaux, samedi. Les images, fournies à l’avocat de Michael Larue à la suite de la divulgation de la preuve, montrent une voiture de patrouille du SPVM activer ses gyrophares et se stationner à côté d’un Honda CR-V.

On voit alors un policier descendre de la voiture de patrouille et accourir vers le CR-V pour confronter Michael Larue, qui était au volant du véhicule. Une fois debout près du côté conducteur du véhicule, le policier ouvre le feu au moment où Michael Larue avance. Le véhicule roule rapidement vers sa droite.

D’autres versions des faits

Selon le témoin qui a observé la scène de l’autre côté de la rue, Michael Larue n’a pas foncé sur le policier. « Moi, je n’ai pas senti qu’il y avait une menace à la vie du policier, ça m’a vraiment étonné quand il s’est mis à tirer », a-t-il assuré à La Presse.

Selon le témoin, Michael Larue a « juste avancé un petit peu », quand le policier est venu le confronter. « Le policier a tiré, c’est après ça que la personne a foncé dans le bâtiment », affirme-t-il, en ajoutant que les tirs du policier lui ont semblé « gratuits, un peu ».

Il a beau avoir fait une niaiserie, c’est peut-être le frère de quelqu’un, ça reste un être humain. Un témoin de la scène

Il faut savoir que Michael Larue a un lourd casier judiciaire depuis sa majorité, garni de condamnations pour des peines généralement courtes. Il a notamment été accusé de voies de fait sur un agent en 2018, et a des antécédents de conduite dangereuse et de vols de voiture.

Le jeune homme « a purgé des peines de prison », reconnaît son frère, Jonathan Larue. « Mais mon frère n’allait jamais écraser une police, ça n’a pas de sens », ajoute-t-il. Selon Jonathan Larue, l’homme qui se trouvait sur le siège passager du CR-V était un ami de Michael Larue.

Michael Larue maintient que le CR-V qu’il conduisait n’était pas volé, mais bien loué au nom de sa mère. « Je l’ai emprunté sans la permission de ma mère », a-t-il précisé.

Le jeune homme est resté évasif quant à son lien avec la personne qui est sortie du CR-V pour monter dans la voiture volée. « [Les policiers] voulaient attraper l’autre voiture, mais on dirait qu’il y a eu un manque de communication et qu’ils sont tombés sur nous », assure-t-il.

L’accusé dit avoir reçu trois balles au visage et au corps. « J’ai mal quand je parle […] C’est traumatisant, je ne suis plus le même depuis », a-t-il ajouté.

L’enquête visant à déterminer les circonstances de l’évènement a été transmise au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), comme dans tous les cas où un citoyen est blessé gravement ou meurt lors d’une intervention policière. Le SPVM n’a pas voulu commenter l’affaire.

Avec la collaboration de Daniel Renaud, La Presse