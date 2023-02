On peut voir les traces de sang au sol sur les lieux du crime, au parc de la Paix à Montréal. Un tesson ensanglanté a été retrouvé au sol.

Un homme ultra dangereux a été condamné à 18 ans de détention pour une tentative de meurtre extrêmement brutale sur un sans-abri qui dormait dans un parc du centre-ville de Montréal. Une affaire qui constitue un « triste exemple de la violence qui afflige trop souvent les personnes en situation d’itinérance », déplore le juge.

C’est à coups de tesson de bouteille qu’Alexis Barnabé-Paradis a tenté de tuer Jimmy St-Armand, sans raison apparente, alors que ce dernier dormait au parc de la Paix, à Montréal, en juin 2018. L’homme de 42 ans a été reconnu coupable par un jury de tentative de meurtre et de voies de fait l’automne dernier.

Une agression « sournoise et brutale » contre un homme « endormi et vulnérable », insiste le juge Alexandre Boucher dans sa décision rendue la semaine dernière au palais de justice de Montréal. Le magistrat souligne même la « cruauté » du crime.

Gravement blessé, Jimmy St-Armand avait tenté de prendre la fuite, mais son bourreau l’avait rattrapé pour continuer de le frapper. Un bon samaritain s’était « courageusement » porté à la défense de la victime, mais l’agresseur lui avait violemment mordu le bras. L’ADN laissé par cette morsure a permis de l’identifier.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Cette photo montre une trace de morsure sur le chandail d’un bon samaritain, mordu par l’accusé

« Les gestes de M. Barnabé-Paradis demeurent inexpliqués. L’agression fut subite et sans préambule apparent », souligne le juge. Les deux hommes s’étaient croisés en prison et se connaissaient pour se fréquenter dans la rue, sans plus.

Cette tentative de meurtre a eu des conséquences importantes pour la victime, sa fille et ses proches, a confié sa conjointe à la cour. Quelque temps plus tard, Jimmy St-Armand est mort d’une surdose de drogue.

La procureure de la Couronne Me Claudine Charest réclamait au moins 18 ans de détention, voire la prison à vie, alors que Me Catherine Daniel-Houle demandait seulement 10 ans d’emprisonnement. En raison des nombreux facteurs aggravants, le juge a condamné l’accusé à 18 ans de prison, dont environ quatre ans ont été soustraits pour la détention préventive.

Cette peine ne change toutefois rien en pratique, puisqu’Alexis Barnabé-Paradis a déjà été condamné à une peine à durée indéterminée pour une autre agression gratuite en 2021. Il a de plus été désigné délinquant dangereux.

Alexis Barnabé-Paradis présente un risque de récidive « très élevé », selon une évaluation psychiatrique. Même au pénitencier, il fait preuve de comportements « menaçants et aberrants ». « Une chose est certaine, M. Barnabé-Paradis est un homme très dangereux », résume le juge.

« M. Barnabé-Paradis est atteint de problèmes importants de santé mentale, incluant une maladie psychotique qui l’amène parfois à se désorganiser, à se sentir persécuté, à avoir des comportements inappropriés et à agir agressivement. Il est tentant de croire que cette condition a pu contribuer au drame dans la présente affaire », soutient le juge, en précisant cependant que la preuve ne révèle aucun lien entre ses problèmes et le crime.

D’autre part, Alexis Barnabé-Paradis avait fait avorter son premier procès dans cette affaire, lorsqu’il avait sauvagement agressé les deux agents correctionnels qui le surveillaient dans le box des accusés.