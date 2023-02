Un homme de 24 ans a été condamné à 12 ans de prison mercredi pour avoir tué un homme dans des circonstances nébuleuses en le poignardant à plusieurs reprises en pleine rue la veille du jour de l’An. La mort de Ylles Bessaou a laissé un trou béant dans la vie de sa mère.

« On m’a enlevé mon fils, ma joie et ma raison d’être, pourquoi ? Porteuse de traumatisme, tristesse, colère et d’amertume, cette date me marquera à jamais. […] En tant que mère, je demande que justice soit rendue pour ce crime abominable et innommable, car ce geste est cruel est impardonnable », écrit la mère de la victime dans une lettre poignante lue en salle d’audience mercredi au palais de justice de Montréal.

Accusé de meurtre au second degré, Everoy Rainaldo Gerald a plaidé coupable mercredi à une accusation réduite d’homicide involontaire pour avoir causé la mort de Ylles Bessaou, un Montréalais d’origine algérienne de 26 ans, le 31 décembre 2019.

Cette nuit-là, Ylles Bessaou se tenait devant un restaurant Burger King de la rue Sainte-Catherine Ouest, au centre-ville de Montréal. Il a alors croisé la route de son tueur, qui était accompagné d’un autre homme. Pendant que ce dernier était dans le restaurant, l’accusé et la victime discutaient à l’extérieur. Des caméras de surveillance montrent toute la scène.

À 2 h 27 du matin, Everoy Rainaldo Gerald lance un verre du Tim Hortons au sol et se dirige vers une ruelle. Ylles Bessaou le suit. Il tient son portefeuille et une bouteille de vin. Soudain, la victime lance la bouteille en direction de l’accusé, mais manque la cible. L’origine de ce conflit n’a pas été précisée par les avocats.

C’est à ce moment que Everoy Rainaldo Gerald sort un objet de son chandail, poignarde la victime plusieurs fois et prend la fuite. Selon le rapport d’autopsie, Ylles Bessaou a été poignardé de deux à quatre reprises. Le premier coup a nécessité une force « significative » pour percer son sternum. Le couteau n’a pas été retrouvé.

Everoy Rainaldo Gerald a été arrêté quelques jours plus tard, alors qu’il portait le même manteau que lors des évènements. Du sang de la victime a ainsi été trouvé sur sa manche gauche. Il a également été pincé pour possession d’héroïne et de crack en vue d’en faire le trafic.

Le procureur de la Couronne Me Pierre-Olivier Bolduc et l’avocat de la défense Me Tom Pentefountas ont présenté une suggestion commune de 12 ans de détention qui a été entérinée par le juge James Brunton. Une période de détention préventive de quelques années est toutefois réduite de cette peine.

Everoy Rainaldo Gerald a présenté ses sincères excuses en s’adressant à la cour.