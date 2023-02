Serge Lebrasseur, membre des Hells Angels de la section de Trois-Rivières, a été arrêté tôt mercredi matin à sa résidence de Sorel-Tracy, pour trafic de stupéfiants.

Outre Lebrasseur, sept autres individus, dont un membre des Mean Tribe, club subalterne des Hells Angels cantonné à Sorel-Tracy, auraient également été appréhendés par les membres de l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Montérégie, dirigée par la Sûreté du Québec.

Lebrasseur a été arrêté par les membres du Groupe tactique d’intervention de la SQ. Les autres ont été appréhendés à leur résidence de Sorel-Tracy, Saint-Gérard-Majella, Yamaska et Massueville, et un dernier a été arrêté dans un centre de détention. Les suspects ont été transportés vers le quartier général de la SQ, rue Parthenais à Montréal.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE D'autres suspects arrêtés mercredi.

Ils devraient faire face à des chefs de trafic de cocaïne et de méthamphétamine, de possession de drogue dans un but de trafic, complot, recyclage des produits de la criminalité et une accusation de possession d’arme pour l’un d’entre eux, mercredi après-midi, au palais de justice de Sorel-Tracy.

Ratissage final

C’est le ratissage final d’une enquête baptisée Quincajou et amorcée en novembre 2020 qui se déroule mercredi matin.

Trois vagues de perquisitions avaient eu lieu en mai et juin 2021, dont l’une à la résidence de Lebrasseur et au local des Mean Tribe sur le rang Sainte-Thérèse, à Sorel-Tracy.

PHOTO PATRICK SANFACON, ARCHIVES LA PRESSE Les policiers ont perquisitionné le local des Mean Tribe, sur le rang Sainte-Thérèse à Sorel-Tracy, le 30 juin 2021.

Durant ces perquisitions, les limiers avait notamment mis la main sur diverses quantités de drogues, des milliers de comprimés de méthamphétamine, environ 200 000 $ en argent, une quinzaine de caisses d’alcool de contrebande et des armes à feu.

Lebrasseur et les autres individus arrêtés sont soupçonnés d’avoir fait partie d’un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opérait dans le secteur de Sorel-Tracy et qui n’aurait pas hésité à utiliser la violence et l’intimidation pour contrôler la vente de drogues dans la région et la contrebande d’alcool.

Une quarantaine de policiers ont participé à la frappe de mercredi matin.

Très connu à Sorel

Serge Lebrasseur, 59 ans, est très connu dans la région de Sorel-Tracy, qui constitue son secteur, selon la police.

Ancien membre des Rowdy Crew, défunt club-école des Hells Angels, il est devenu membre de l’organisation criminelle internationale en décembre 1998.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Serge Lebrasseur

Au départ, il faisait partie de la section de Montréal au départ avant d’être transféré dans celle de Trois-Rivières.

Comme la quasi-totalité des membres des Hells Angels du Québec, Lebrasseur avait été arrêté dans l’opération SharQc en avril 2009.

Comme la grande majorité des Hells Angels, il avait plaidé coupable à une accusation réduite de complot pour meurtre et avait été libéré en 2015.

En mai 2021, il a été condamné à cinq mois de prison pour avoir intimidé un agent de sécurité près du traversier de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola deux ans plus tôt et pour avoir brisé une condition de remise en liberté.

Sa veste des Hells Angels avait été confisquée pour destruction durant les procédures.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 287-7000, poste 4918, ou écrivez à drenaud@lapresse.ca ou à l’adresse postale de La Presse.