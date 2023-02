Vendredi, deux hommes âgés de 24 et 28 ans et une femme âgée de 27 ans ont été arrêtés avant d’être libérés. Ils pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire du trafic.

La Sûreté du Québec a annoncé vendredi avoir procédé à l’arrestation de trois personnes à la suite de plusieurs perquisitions à Québec et à Saint-Bernard, dans Chaudière-Appalaches, qui ont permis de saisir une importante quantité de stupéfiants.

Il s’agit de l’aboutissement d’une enquête débutée en 2022. Vendredi, deux hommes âgés de 24 et 28 ans et une femme âgée de 27 ans ont été arrêtés avant d’être libérés. Ils pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire du trafic, indique la Sûreté du Québec (SQ) dans un communiqué.

Le même jour, des perquisitions dans trois lieux différents ont permis aux autorités de saisir environ 343 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 21 kilogrammes de méthamphétamine en poudre, plus 520 grammes de cannabis, plus de 30 grammes de cocaïne, plus de 55 grammes de champignons magiques et une somme d’environ 13 900 dollars, a annoncé la SQ.

Trois véhicules ont aussi été saisis « à titre de biens infractionnels », selon le communiqué.

L’enquête a été menée conjointement par les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Québec, composée de membres de la Sûreté du Québec et de membres du service de police de la Ville de Québec, en collaboration avec l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO).

L’opération policière s’inscrit dans le cadre de la stratégie CENTAURE qui a pour mandat « d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu », souligne la SQ.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).