Les enquêteurs de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord de la Sûreté du Québec (SQ) mènent depuis 6 h mercredi matin une série d’arrestations sur les rives nord et sud de Montréal dans le but de démanteler un réseau de producteurs et de trafiquants de GHB à grande échelle.

Au total, une dizaine d’individus sont visés à Terrebonne, Prévost, Delson et Saint-Philippe.

En cours d’enquête, les policiers ont mis la main sur plus de 1300 litres de GBL, un produit précurseur servant à la fabrication du GHB, de 77 litres de GHB, et des factures démontrant l’achat et l’importation de plus de 36 000 litres de GBL au cours des dernières années.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’un des suspects arrêtés.

« On soupçonne les suspects d’avoir produit plusieurs milliers de litres et des millions de doses de GHB au cours des dernières années », ont confié des sources à La Presse.

Selon nos informations, le réseau aurait écoulé sa drogue jusque dans la région de Québec.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Cette femme a été arrêtée au cours de l’opération.

Des mandats d’arrestation ont été émis contre Éric Matte, 42 ans de Terrebonne, Sébastien Turcotte, 43 ans de Terrebonne, Jean-Philippe Robitaille, 44 ans de Prévost, Richard Boisvert, 52 ans de Delson et Michel Dionne, 63 ans de Saint-Philippe.

Les suspects devraient comparaître en fin d’après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme et feront face à plusieurs accusations liées à la production et au trafic de substances illégales, mais également de gangstérisme. Les actes reprochés remonteraient à aussi loin que 2014.

Le GHB, un dépresseur du système nerveux central sous forme liquide, est souvent étiqueté comme étant la « drogue du viol », mais il est surtout consommé de façon délibérée et récréative.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000 poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.