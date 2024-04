Meurtre de Jimmy Méthot Véronique Manceaux coupable de meurtre au premier degré

Jimmy Méthot a été battu à mort par ses bourreaux. Quand il a tenté de fuir, on l’a séquestré et poignardé. Le jeune homme est mort à la suite d’une longue agonie. L’un des meurtriers est Véronique Manceaux. Après cinq jours de délibérations, le jury l’a reconnue coupable de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre.