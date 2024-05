Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver la jeune Amanda Pearson, 13 ans.

Thomas Emmanuel Côté La Presse

Elle a été aperçue pour la dernière fois dimanche après-midi, près du marché Atwater, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal. L’adolescente serait en fugue et les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité.

Elle mesure 155 cm (5 pieds 1), a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu’on l’a aperçue, elle portait des pantalons Adidas bleus et des souliers blancs de la même marque. Elle aurait un sac à main rouge et noir, selon les informations du SPVM.