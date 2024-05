Le Service correctionnel du Canada affirme qu’un détenu a été blessé lors de ce qu’il appelle une « agression majeure » à l’Établissement de Port-Cartier, sur la Côte-Nord. Ce détenu serait le tueur en série britanno-colombien Robert Pickton, selon ce que rapporte le Vancouver Sun.

La Presse Canadienne

Selon le Vancouver Sun, Robert Pickton aurait été embroché par un autre détenu avec ce qui s’apparente à un manche à balai cassé. Il a été transporté à l’hôpital par la voie des airs pour y recevoir des soins. On craint pour sa vie.

L’agresseur a été identifié et les mesures appropriées ont été prises, indique Service correctionnel Canada sans préciser davantage. Il aurait précédemment déjà attaqué d’autres détenus, avant d’être placé en isolement. Ce serait après en être sorti et placé dans la même cellule que Robert Pickton que le détenu aurait attaqué l’ancien éleveur de porcs devenu tueur en série, toujours selon le Vancouver Sun.

La Sûreté du Québec enquête également sur l’agression présumée, qui a eu lieu dimanche. Le Service correctionnel du Canada affirme que la sécurité est sa « priorité absolue » et qu’il examinera les circonstances entourant l’agression afin de prévenir de futurs incidents.

L’Établissement de Port-Cartier est une prison fédérale à sécurité maximale.

Arrêté en 2002, Robert Pickton avait été condamné en 2007 à la prison à vie pour le meurtre non prémédité de six femmes, dans le Downtown Eastside de Vancouver, dans les années 1990.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Le tueur en série Robert Pickton

Un des tueurs en série les plus célèbres de l’histoire canadienne, il avait au départ été accusé du meurtre de 26 femmes, dont les restes avaient été retrouvés sur sa ferme porcine. En prison, il aurait d’ailleurs admis à un policier – qu’il pensait être un autre détenu – le meurtre de 49 femmes.

En 2016, une « autobiographie » intitulée Pickton : In His Own Words, possiblement écrite par Robert Pickton lui-même, avait été éditée par une compagnie américaine et mise en vente sur l’internet, avant d’être retirée en réponse à l’indignation populaire.

Robert Pickton est devenu admissible à une libération conditionnelle le 22 février dernier et sera admissible à une libération complète en 2027, 25 ans après son arrestation.

avec Thomas Emmanuel Côté, La Presse