Six trafiquants présumés de cocaïne arrêtés

Six personnes, cinq hommes et une femme, soupçonnées d’avoir fait partie d’un réseau de distributeurs et de trafiquants de cocaïne utilisant le corridor Toronto-Montréal ont été arrêtées tôt jeudi matin par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Durant l’enquête, amorcée l’an dernier, les enquêteurs de la Division du crime organisé du SPVM ont mis la main sur 40 kilogrammes de cocaïne d’une valeur de 1,2 millions, 100 000 comprimés de méthamphétamine, 24 kg de méthamphétamine en cristaux, 3400 comprimés de protonitazène et 700 000 $ en argent.

Au total, la valeur de la drogue et de l’argent saisis s’élève à 2,7 millions, a annoncé le SPVM dans un communiqué.

Un kilogramme de cocaïne se transige à environ 30 000 $ actuellement dans la région de Montréal.

Une première vague d’arrestations dans le cadre de cette enquête avait eu lieu l’an dernier, notamment le 30 novembre, alors qu’un homme de 32 ans avait été intercepté par les enquêteurs de l’Antigang au moment où il sortait de son véhicule un sac de hockey contenant 25 kilogrammes de cocaïne.

Le communiqué du SPVM indique que les suspects auraient utilisé les infrastructures d’une usine pour entreposer une partie de leurs stupéfiants.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont collaboré à l’enquête du SPVM.

Les suspects, âgés de 25 à 27 ans, feront face à divers chefs d’accusation de trafic de cocaïne jeudi après-midi, au palais de justice de Montréal.

L’an dernier, les enquêteurs de la Division du crime organisé du SPVM ont saisi plus de 150 kilogrammes de cocaïne dans différentes enquêtes et constaté que la majorité de cette drogue provenait de la région de Toronto.

