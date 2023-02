Un homme arrêté et accusé

Un homme de 27 ans soupçonné d’une tentative de meurtre vraisemblablement survenue dans un contexte de conflit entre gangs de rue à la fin janvier dans un bar de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville à Montréal a été arrêté mercredi.

Simon Sener a été accusé de possession d’arme, d’avoir braqué et déchargé une arme à feu, et d’avoir tenté de tuer par balles Arnold Tapia Perez au bar Sharky’s, situé sur le boulevard de l’Acadie, vers 6 h 15, le matin du 29 janvier.

PHOTO TROUVÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Simon Sener a été accusé de tentative de meurtre, possession d’arme et d’avoir braqué et déchargé une arme à feu, jeudi, au palais de justice de Montréal.

Dès le lendemain du crime, une audience s’est tenue d’urgence devant la Régie des alcools, des courses et des jeux à la demande des policiers et du contentieux de la RACJ dans le but de révoquer ou de suspendre les permis d’alcool de l’endroit.

Les évènements du 29 janvier sont survenus alors que plusieurs personnes se trouvaient toujours au Sharky’s même si l’endroit aurait dû être fermé depuis 3 h.

L’avis de convocation de la RACJ contient certains détails sur les circonstances entourant la tentative de meurtre.

On y apprend notamment que lorsque les policiers se sont présentés sur les lieux, « la porte était verrouillée et ils ont dû utiliser une barre à levier pour l’ouvrir », peut-on lire dans l’avis de convocation de la RACJ.

À la suite d’une altercation survenue à l’intérieur du bar, des coups de feu ont été tirés par deux tireurs. Par la suite, un autre coup de feu a été tiré à l’extérieur de l’établissement, atteignant la victime à l’abdomen. Cette dernière a subi des lésions au poumon droit, au diaphragme et au foie, et s’est trouvée dans un état critique avant que sa santé s’améliore.

« Les policiers ont identifié plusieurs personnes criminalisées sur les lieux, dont le gérant du bar. La victime est considérée par la police de Laval comme étant affiliée à un gang violent du secteur St-François (24 GANG). D’ailleurs, en juin 2022, lors de l’exécution d’un mandat de perquisition au domicile de la victime, plusieurs vêtements avec des inscriptions reliées à ce gang ont été observés sur les lieux », peut-on lire dans l’avis de convocation.

Simon Sener a été appréhendé mercredi à Laval par les enquêteurs de l’Équipe multidisciplinaire dédiée aux armes à feu (ÉMAF) de la région nord-est du Service de police de la Ville de Montréal.

Sener a quelques antécédents judiciaires.

En septembre 2020, il a été condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement assortie d’une probation de deux ans sans surveillance pour une affaire de possession d’arme et de cannabis.

Selon nos informations, le deuxième individu qui a ouvert le feu au bar Sharky’s le matin du 29 janvier, et qui n’aurait rien à voir avec Simon Sener, aurait également été arrêté à Longueuil pour une affaire de possession d’arme.

ST : Les policiers encerclés

Le bar Sharky’s est considéré par les policiers comme un endroit problématique fréquenté par les gangs.

Le 4 décembre dernier, lors d’une visite à l’établissement, les policiers du groupe Éclipse, spécialisés dans la surveillance des établissements licenciés et la collecte de renseignements sur le crime organisé, ont été encerclés et insultés par des clients hostiles et agressifs, peut-on lire dans l’avis de convocation.

Le 28 janvier, la veille des évènements de coups de feu qui ont fait un blessé, des policiers ont arrêté un client du Sharky’s pour possession de cocaïne et de crack et ils ont été talonnés par le gérant de l’établissement qui aurait utilisé un ton agressif, toujours selon le document de la RACJ.

À la suite des évènements du 29 janvier, en vertu d’une entente entre les parties, les permis d’alcool du bar Sharky’s ont été suspendus jusqu’à vendredi de cette semaine.

