Deux patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), soupçonnés d’avoir prévenu le gérant d’un bar lié à la mafia de la visite imminente des membres du groupe Éclipse, font l’objet d’une enquête disciplinaire, a appris La Presse.

Les deux policiers ont auparavant fait l’objet d’une enquête de la Division des affaires internes de la Sûreté du Québec (SQ) pour entrave et abus de confiance, mais le procureur au dossier a annoncé jeudi qu’aucune accusation criminelle ne serait portée contre eux.

Selon une déclaration sous serment d’un enquêteur de la SQ au soutien d’un mandat de perquisition visant à obtenir le registre téléphonique de l’un des deux policiers, les évènements sont survenus le soir du 20 août 2021 alors que les rassemblements étaient toujours interdits dans les établissements licenciés en vertu des mesures sanitaires anti-COVID-19.

Ce soir-là, plusieurs dizaines de personnes étaient réunies au café Gelato, situé sur le boulevard Saint-Laurent, dans la Petite Italie, pour souligner l’anniversaire du propriétaire et gérant de l’endroit.

Le café Gelato est, selon la police, contrôlé par la famille Lopez de la mafia montréalaise, un clan qui mène ses affaires relativement discrètement depuis des décennies, qui contrôlerait plusieurs établissements licenciés dans le nord de Montréal et dont le chef, Serafino Oliverio, alias Sergio Lopez, a été la cible d’une tentative de meurtre chez lui en novembre 2021.

Fêtards volatilisés

Vers 23 h le soir du 20 août 2021, un sergent du poste de quartier 35 a avisé l’unité Éclipse, spécialisée dans la surveillance des établissements licenciés et la collecte de renseignement sur le crime organisé, qu’une fête rassemblant une centaine de personnes, avec musique forte et alcool, était en cours au café Gelato, qui se trouve sur le territoire de ce poste de quartier (PDQ).

En se rendant au lieu de préparation de l’opération, un agent du PDQ 35 a constaté la présence d’une voiture de patrouille du PDQ 27, avec deux policiers à bord, garée devant le Gelato, et leur a suggéré de quitter les lieux pour ne pas nuire à une visite du café que s’apprêtait à faire l’unité Éclipse.

« Vers 23 h 28, à l’arrivée des membres d’Éclipse et de la Moralité au café Gelato, l’évènement semblait terminé. La musique était arrêtée, il n’y avait plus de clients à l’intérieur du café ni dans la ruelle. La centaine de personnes s’y trouvant 28 minutes plus tôt était maintenant sur le trottoir. Le mobilier était rangé, et le personnel s’affairait au ménage », peut-on lire dans les documents judiciaires rédigés par l’enquêteur de la SQ.

Un sergent allègue que seul un coulage d’information quant à l’imminence d’une opération policière aurait pu faire en sorte qu’un évènement de cette envergure prenne fin de façon aussi brutale et dans un si court laps de temps. Extrait d’un document judiciaire rédigé par un enquêteur de la SQ

Les deux policiers du PDQ 27 (Ahuntsic) n’étaient pas dans leur secteur ce soir-là et un autre PDQ, le 31 (Villeray–Parc-Extension), se trouve entre les territoires des postes de quartier 27 et 35.

De plus, les enquêteurs ont constaté des incongruités et des contradictions dans les analyses des cartes d’appel des deux patrouilleurs et du GPS de leur voiture de patrouille, et n’ont trouvé aucune trace d’un supposé vol de véhicule survenu à Laval pour lequel les deux policiers auraient prêté leur assistance.

Les documents judiciaires révèlent également qu’en juillet 2021, une policière a aperçu l’un des deux policiers à deux reprises au café Gelato, alors qu’il n’était pas en fonction, et qu’il semblait, selon elle, « extrêmement à l’aise et très familier avec le personnel de l’endroit ».

Relevés provisoirement

Selon nos informations, les deux policiers auraient cinq ans et moins de deux ans d’ancienneté. Ils auraient été relevés provisoirement de leurs fonctions et affectés à d’autres tâches depuis l’automne dernier.

Dès que le service de police a été informé de l’évènement, il a demandé à la Sûreté du Québec de faire une enquête. Considérant le sérieux des allégations, des mesures administratives ont été prises à l’égard des policiers visés en attendant sa conclusion. Le SPVM, en réponse aux questions de La Presse

« À la suite de la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales de ne pas porter d’accusations, le SPVM confirme que le Service des Affaires internes va procéder à un examen disciplinaire de leur dossier. Les mesures administratives en place seront évaluées prochainement afin de déterminer si elles seront maintenues d’ici à ce que le Service des Affaires internes complète son enquête. Les mesures appropriées seront prises selon la conclusion de celle-ci », a ajouté le SPVM en réponse à nos questions.

Les enquêteurs n’auraient toutefois, selon les informations que nous possédons, trouvé aucun lien sur les réseaux sociaux entre les deux patrouilleurs et le personnel du café Gelato.

Leurs collègues leur reprochent par ailleurs d’avoir été témoins de l’infraction aux mesures sanitaires au café Gelato le soir du 20 août 2021 et de ne pas être intervenus.

