Bô Soleil Morin-Lachance, Francis Toupin-Bergevin et Frédéric Dewald ont été arrêtés le 1 er février dans leur condo de Lima, au Pérou.

Leurs avocats et proches demandent leur libération

Trois Québécois, qui ont fait l’objet d’une arrestation spectaculaire dans un condo de Lima au début du mois dans la foulée d’une enquête internationale contre des importateurs de cocaïne, demeureront incarcérés encore huit mois au Pérou même s’ils ne sont pas encore accusés.

C’est ce qu’un juge péruvien a décidé samedi soir, après avoir entendu et évalué la preuve durant trois jours.

Au Pérou, un individu peut être détenu le temps que l’enquête se poursuive, même s’il n’est pas encore accusé.

Francis Toupin-Bergevin, 34 ans, Bô Soleil Morin-Lachance, 27 ans, et Frédéric Dewald, 25 ans, ont été détenus durant une première période de 15 jours pour permettre aux autorités de continuer à amasser de la preuve contre eux, mais le juge a ordonné une prolongation de huit mois supplémentaires.

« Au moins deux des trois individus ne devraient pas être détenus au Pérou. Selon mon analyse de la preuve, un procureur au Canada ne serait pas en mesure de porter des accusations contre eux », dénonce Me Marc-Antoine Rock, avocat québécois de Francis Toupin-Bergevin, seul des trois Québécois arrêtés au Pérou qui a des antécédents criminels.

Me Rock parle couramment espagnol et est en communication quasi quotidienne avec des avocats péruviens.

En collaboration avec la GRC

Selon ce qu’on sait jusqu’à maintenant, Toupin-Bergevin, Morin-Lachance et Dewald ont été arrêtés lors d’une opération de la police péruvienne contre un réseau de narcotrafiquants présumément dirigé par le propriétaire d’une école d’autodéfense de Lima.

L’opération s’est faite dans le cadre d’une enquête à laquelle participent aussi la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis.

C’est même la Division C (Québec) de la GRC qui a lancé l’enquête l’été dernier. Le sergent Charles Poirier a indiqué à La Presse que le réseau aurait eu la capacité d’exporter mensuellement plusieurs centaines de kilogrammes de cocaïne et que 164 kilogrammes avaient été saisis depuis le début de l’enquête, une soixantaine sur le sol canadien et le reste au Pérou.

Trois autres Québécois auraient été arrêtés au Canada, a ajouté le sergent Poirier, selon qui l’enquête se poursuit.

Selon la preuve des autorités péruviennes, le réseau aurait exporté des quantités de cocaïne variant entre 15 et 30 kilogrammes cachées dans des meubles à étagères, des moteurs et des tringles à rideaux, entre mai et décembre 2022.

Los Nordicos

Surnommés « los Nordicos » (les nordiques) par la police péruvienne, Toupin-Bergevin, Morin-Lachance et Dewald ont fait l’objet de filatures, de perquisitions et de déclarations provenant d’un « agent spécial », visiblement un agent d’infiltration.

Selon nos informations, Dewald – surmommé Blanco ou Blanquito (le Blanc ou le petit Blanc) par les policiers péruviens – aurait été celui qui aurait agi directement avec le présumé chef du réseau péruvien et propriétaire de l’école d’autodéfense.

La police péruvienne le soupçonne d’être impliqué dans certaines importations et d’avoir effectué des transferts de fonds par l’entremise d’une entreprise de cryptomonnaie. De la comptabilité aurait également été trouvée.

Pour ce qui est de Toupin-Bergevin et de Morin-Lachance, l’agent spécial soutient qu’ils auraient agi en tant que « superviseurs » de Dewald, de façon à prévenir les problèmes.

Toujours selon cet agent spécial, Morin-Lachance aurait aussi été celui qui aurait informé « le financier » canadien des importations au Canada, un certain Victor.

Du vent

« Mon avocat au Pérou dit qu’il n’y a rien là-dedans pour retenir quelqu’un et que, comparativement à ce que la police reproche aux autres, ça ne fonctionne pas. Il y a un agent d’infiltration, mais là-bas, on le sait, la police est corrompue. Mon avocat dit que l’agent spécial ne connaît même pas Bô Soleil », peste la mère de ce dernier, Annick Lachance.

« Mon fils n’est accusé de rien. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Mon avocat dit qu’il n’y a pas de preuve contre lui, c’est du ouï-dire, du vent ! », ajoute-t-elle.

Selon Mme Lachance, son fils et Frédéric Dewald sont des amis de longue date. Selon nos vérifications, les deux hommes dirigent ensemble une société de portefeuille et ont également une entreprise avec Toupin-Bergevin.

Elle affirme que son fils accumule un peu d’argent et que dès que c’est fait, il voyage. Il était arrivé au Pérou en décembre.

Bô Soleil vit de son art. Il fait du graphisme, beaucoup de logos, mais il ne trafique pas de la cocaïne, sinon il serait riche. Il aurait une maison, une auto, il aurait des choses, mais il n’a rien. Il n’a pas d’argent. Annick Lachance, mère de Bô Soleil Morin-Lachance

Selon Mme Lachance, son fils et les deux autres sont détenus dans des conditions difficiles au Pérou. « Durant une semaine, ils n’avaient rien à manger, pas de vêtements, pas de couverture, ils dormaient à même le sol, en short », déplore-t-elle.

Elle a communiqué avec le consulat du Canada à Lima, mais déplore avoir peu de réponses à ses demandes. Elle souhaite que la GRC fasse des pressions pour que les conditions de détention de son fils et des deux autres soient améliorées.

« Nous allons faire pression sur le gouvernement canadien et le consulat. Le Canada ne peut pas se laver les mains du fait qu’au moins deux de ses concitoyens sont détenus dans de telles conditions alors que la preuve est mince et qu’ils ne sont pas accusés », affirme Me Marc-Antoine Rock.

« Ils ne sont accusés de rien. Si c’était le cas, je comprendrais. Mais là, les autorités ne sont même pas capables de les accuser et ils demandent neuf mois de plus avant de faire un procès. Combien de temps vont-ils les garder de cette façon ? Ça n’a pas de sens », conclut la mère de Bô Soleil Morin-Lachance.

Avec Mathieu Perreault, La Presse

