(Ottawa) Le groupe qui milite pour un meilleur contrôle des armes à feu craint que les amendements pour ajouter l’interdiction des armes d’assaut au projet de loi C-21 ne passent pas. Après les chasseurs, c’était au tour de l’Assemblée des Premières Nations la semaine dernière de s’y opposer.

« Ça nous fait peur », reconnaît en entrevue la survivante du féminicide de masse de la Polytechnique, Nathalie Provost, et porte-parole de PolySeSouvient. « Pour nous, c’était sine qua non et c’est une demande qui date de très longtemps. »

Une réunion d’urgence doit avoir lieu mardi après-midi pour déterminer combien de groupes pourront se faire entendre en comité parlementaire. Les amendements qui élargissent la portée du projet de loi ont été déposés en novembre par le gouvernement après que les divers groupes eurent été entendus par les élus, soulevant une levée de boucliers. Au départ, le projet de loi C-21 interdisait les armes de poing, mais pas les armes d’assaut.

La définition et la liste d’armes prohibées proposées à la dernière minute par les libéraux touchent certaines armes utilisées pour la chasse. Les conservateurs accusent ainsi les libéraux de vouloir bannir les armes de chasse, ce que nie le gouvernement.

Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit ouvert à modifier la liste d’armes prohibées qui fait plus de 300 pages, mais pas la définition. Celle-ci bannit les armes semi-automatiques, incluant les fusils de chasse, dont le chargeur peut être modifié pour recevoir plus de cinq cartouches tout comme celles qui peuvent tirer des projectiles avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules et celles dont la surface intérieure du canon est de 20 millimètres ou plus.

PolySeSouvient se dit ouvert au compromis. « On n’est pas contre les armes, on n’est pas contre les chasseurs et on n’est pas contre la chasse, affirme Mme Provost. Donc, travaillons ensemble pour avoir une liste qui fait que les armes qui devraient être reconnues comme des armes de chasse raisonnables soient exclues du règlement. »

Le gouvernement avait déjà interdit en 2020 par décret 1500 armes d’assaut, dont celle utilisée dans la tuerie de Polytechnique. Le projet de loi C-21 vise à colmater les brèches pour éviter que les fabricants ne sortent de nouveaux modèles d’armes à la limite de ce qui est permis.

D’autres détails suivront.