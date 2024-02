BIXI Montréal augmentera de nouveau ses tarifs en 2024, après une première année complète d’activité marquée par de nouvelles hausses de son achalandage. Environ 576 000 cyclistes ont été au rendez-vous en 2023, un record qui représente un bond de 31 %.

L’abonnement saisonnier, valide du 15 avril au 15 novembre, passera en effet de 99 $ à 107 $ en 2024, une augmentation de 8 %. L’abonnement mensuel, de son côté, passera de 20 à 22 $ pour la prochaine année.

En règle générale, les 45 premières minutes d’utilisation à vélo régulier sont incluses pour chaque déplacement d’un abonné, mais un tarif à la minute s’ajoute par la suite. Ce chiffre passera de 11 à 17 sous la minute pour un vélo standard cette année, et de 13 à 17 sous la minute pour un vélo électrique.

Quant aux usagers occasionnels, le prix de déblocage pour un aller simple sera ajusté de 1,25 à 1,35 $. Le prix par minute, qui est inclus dès le départ sans un abonnement, augmentera de 15 à 20 sous la minute pour un vélo standard et de 30 à 35 sous la minute pour un vélo électrique.

Ces nouveaux tarifs s’appliqueront dès le 1er mars. Une vente de « présaison » permettra toutefois d’acheter un titre saisonnier à 96 $, soit 3 $ de moins que l’an dernier, mais seulement entre le 1er et le 15 avril prochain.

BIXI affirme devoir majorer ses prix « afin de garantir le service apprécié des citoyens, maintenir l’entretien des équipements, continuer à augmenter l’offre de vélos réguliers et à assistance électrique et voir à l’installation du réseau grandissant ». L’organisme compte aussi « réaliser des mises à niveau matérielles et technologiques tout en continuant à déployer son réseau pour satisfaire à la demande soutenue ».

Cet automne, La Presse avait notamment rapporté que BIXI se doterait à compter de cette année de « mégastations » pour s’attaquer au problème récurrent de stations vides ou inaccessibles dans certains secteurs. De véritables carrefours contenant jusqu’à 400 points d’ancrage doivent faire leur apparition en 2024 au cœur de la métropole.

L’achalandage toujours en hausse

Dans un communiqué, l’organisme a révélé mardi que son achalandage a atteint « plus de 576 000 utilisateurs en 2023 », soit une hausse de 31 % par rapport à l’année 2022. Celle-ci avait déjà été une année record avec une croissance de 55 % d’utilisateurs par rapport à 2021.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE BIXI Montréal a révélé mardi que son achalandage a atteint « plus de 576 000 utilisateurs en 2023 »

Au total, « plus de 11,7 millions de déplacements ont été effectués l’an dernier par les usagers, avec plusieurs pointes supérieures de plus de 70 000 déplacements par jour », ajoute BIXI, qui testait pour la première fois de son histoire un service en hiver, avec environ 150 stations.

Le réseau de vélo-partage comptera au total plus de 11 000 vélos cette saison, dont 2620 vélos à assistance électrique. Les deux-roues seront répartis dans environ 934 stations, une hausse notable par rapport aux 865 points d’ancrage de 2023. Ces derniers se trouveront en majorité à Montréal, mais aussi à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville et Terrebonne.

Tout cela survient au moment où l’organisme effectue une mise à jour importante de ses infrastructures, la plus importante des 15 dernières années. Au total, 1000 vélos seront remplacés chaque année durant les 10 prochaines années. Les plus vieux bolides, soit les vélos qu’on appelle « de première génération » et qui ont débarqué dans les rues de Montréal il y a 15 ans, devraient être remplacés d’ici deux ou trois ans.

Cette vaste opération survient dans une période de forte « concurrence commerciale pour l’acquisition d’équipements et de vélos » et de la hausse de l’inflation, rappelle BIXI. Le groupe fait aussi face à une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et de la taille de son personnel.