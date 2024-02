La réouverture de la Caserne 26, victime d’un incendie jeudi dernier, est toujours prévue pour ce printemps, selon le maire du Plateau-Mont-Royal.

L’édifice patrimonial de l’avenue du Mont-Royal a connu un incendie mineur jeudi dernier, 25 ans après un incendie majeur qui l’a ravagé. La caserne est fermée depuis 2015 pour être reconstruite, mais le chantier accumule complications et retards.

La Caserne 26 devrait rouvrir d’ici la fin du printemps, conformément au dernier échéancier en date avant la semaine dernière, a dit le maire d’arrondissement Luc Rabouin.

« On me dit que c’est vraiment mineur, donc il ne devrait pas y avoir de délai », a-t-il indiqué, en marge d’une conférence de presse. Le printemps 2024, « on reste enlignés là-dessus ».

« Un test de génératrice effectué aujourd’hui a généré une surchauffe et un incendie autour d’une conduite dans le toit », avait indiqué jeudi dernier l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal sur les réseaux sociaux. « Heureusement, personne n’a été blessé. Une inspection aura lieu [vendredi] pour évaluer les dommages causés par l’eau et la fumée. »

Le sort s’acharne sur la caserne 26, un bâtiment patrimonial datant de 1901 construit à l’angle Mont-Royal et des Érables. En 1999, des pompiers qui y travaillaient ont oublié une casserole sur la cuisinière en partant combattre un brasier, déclenchant un incendie majeur.

Il y a 10 ans, son état de dégradation a obligé la Ville de Montréal à le démanteler complètement avant de le reconstruire à l’identique. « Pendant les travaux de rénovation, la détérioration avancée des murs extérieurs qui risquaient de s’effondrer sur les travailleurs a entraîné des travaux de démolition du bâtiment et par la suite, l’arrêt complet du chantier en juin 2019 », indiquait la Ville de Montréal sur son site web en 2021.

Pendant des années, seul un squelette d’acier s’offrait au regard des passants.