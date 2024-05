Environ 40 000 cyclistes défileront dans les rues de Montréal ce week-end, à l’occasion de la 39e édition du traditionnel Tour de l’île. Plusieurs fermetures de rue sont à prévoir, mais une quinzaine de passages pour les automobilistes seront en place le long du parcours.

« Montréal est très fière d’être à nouveau l’hôte de cet évènement d’envergure. On s’est hissés dans les dernières années comme une ville de vélo reconnue mondialement », a fait valoir mardi le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin, en point de presse devant le parc La Fontaine.

Comme l’an dernier, le tout se fera en deux temps. D’abord, le départ du 25e Tour la nuit se fera ce vendredi à 20 h, au parc Jeanne-Mance, au coin de l’avenue du Parc et de l’avenue du Mont-Royal. Le parcours totalise 24 kilomètres et traverse les rues du Plateau-Mont-Royal, de Ville-Marie et du Sud-Ouest.

Puis, dimanche, le Tour de l’île sera lancé vers 9 h 15, toujours au parc Jeanne-Mance. Ce circuit se fait quant à lui sur 28 ou 50 kilomètres, et traversera Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La-Petite-Patrie, Outremont, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, Le Sud-Ouest, Lachine, Verdun et Ville-Marie.

Vendredi, le quadrilatère entre les axes Parc et Berri, d’est en ouest, puis de Saint-Joseph à Viger, sera fortement entravé. La circulation automobile sera aussi impossible de la rue Prince jusqu’au boulevard Saint-Laurent, puis du boulevard René-Lévesque jusqu’à la rue de la Commune, tout comme les rues Mill et Bridge. Des interdictions de stationnement seront en place de 13 h à 23 h 30 ce jour-là.

Dimanche, il faudra prévoir des blocages de la rue Jean-Talon jusqu’à la rue Mill, puis des rues Girouard à Berri. Le parcours reviendra ultimement par le boulevard LaSalle, avec des incursions le long du canal de Lachine, notamment. Le stationnement y sera interdit de minuit à 16 h. Tout le secteur du pont Jacques-Cartier, déjà surchargé par une multitude de travaux routiers, sera évité cette année.

PHOTO FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC Carte des rues fermées du Tour la nuit

PHOTO FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC Carte des rues fermées du Tour de l’île 1 /2



Bien se préparer

Plusieurs grandes artères demeurent néanmoins ouvertes, comme la rue Sherbrooke, le tunnel Ville-Marie et le secteur au nord de Jean-Talon. La Ville recommande aux automobilistes d’éviter le pont Victoria.

« Il y aura des options pour se déplacer, mais ce ne sera peut-être pas l’option habituelle. Si vous devez aller vers le sud, peut-être que vous devrez aller vers le nord en premier », a fait valoir le PDG de Vélo Québec, Jean-François Rheault, qui dit tout mettre en œuvre « pour ne pas surprendre les gens ».

À ses yeux, cet évènement phare participe année en année « à la construction d’une culture cyclable ». « Les gens sont heureux de profiter de la ville différemment. C’est aussi une première pour bien des gens de pouvoir rouler à vélo », a illustré M. Rheault.

D’ailleurs, si le circuit change chaque année, « c’est pour éviter que les impacts négatifs soient toujours concentrés aux mêmes endroits », a ajouté le PDG. « Il y a aussi la notion de chantiers et de piétonnisation de rues avec laquelle on doit toujours s’ajuster », a-t-il dit.

À la Ville, Philippe Sabourin affirme que du colmatage de nids-de-poule a été fait en priorité, ces derniers jours, sur le parcours du Tour de l’île. « C’est environ 90 tonnes d’asphalte qu’on a utilisées. C’est bon pour les vélos, mais ça le sera aussi pour les automobilistes par la suite. »

Plusieurs chantiers ont été démobilisés pour le week-end, notamment sur les rues Mill et des Pins, ou encore sur les rues Wellington et Bridge, où des chantiers de la Commission des services électriques ont été mis sur pause. « Notre escouade mobilité va sillonner le parcours cette semaine pour s’assurer qu’il n’y a pas de conflits potentiels avec les chantiers », a persisté M. Sabourin.

Vélo Québec rappelle que « plusieurs bénévoles, cadets et policiers seront positionnés aux intersections des rues barrées pour orienter les automobilistes » durant les deux évènements. Un plan du parcours et des voies de contournement pourra alors être remis aux usagers de la route. On compte au total une quinzaine de points de traverse pour les voitures sur le tracé. Des « mesures alternatives » ont aussi été mises en place afin d’assurer l’accès aux établissements de santé situés à proximité des parcours.