Montréal injecte 21 millions d’argent municipal pour contribuer à faire sortir de terre 670 logements étudiants d’ici 2028.

La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce jeudi, dans le cadre d’une série d’annonces sur l’habitation dans la métropole.

Les logements sont répartis dans quatre projets différents, tous menés par l’organisme UTILE.

« Au total, ce sont 1000 étudiants qui vont en profiter », a expliqué Mme Plante, soulignant qu’une entente globale pour quatre projets ferait économiser temps et argent à l’UTILE. « On va vous donner plus de moyens pour construire plus vite et en plus grands nombres. »

« On veut faciliter les processus, accélérer les mises en chantier », a-t-elle continué. « On a ouvert les coffres, on a gratté les fonds de tiroir. » L’argent est notamment issu des contributions des promoteurs immobiliers qui n’ont pas voulu intégrer de logement social et abordable dans leurs projets.

Les immeubles d’UTILE seront situés à Griffintown, Pointe-Saint-Charles, sur le Plateau-Mont-Royal et sur le Campus MIL d’Outremont.

Selon Laurent Levesque, PDG de l’UTILE, la contribution de Montréal couvrira environ 10 % de la facture totale associée à ces quatre projets.

« On va vraiment aller chercher des économies d’échelle, de la prévisibilité » avec une enveloppe globale pour les quatre projets, a-t-il dit. « Ça nous permet de voir l’avenir avec plus de clarté et de démarrer plus de projets de développement. […] Il y a énormément de besoins dans la métropole. »