Le gestionnaire du Réseau express métropolitain (REM) lance une campagne de communication percutante pour sensibiliser les usagers à ne pas s’aventurer sur les rails, au moment où les essais dynamiques sont sur le point d’être lancés sur le tronçon Deux-Montagnes.

« Pour sauver 5 minutes, es-tu prêt à passer 5 mois dans le coma ? », lit-on sur l’un des panneaux qui ont été installés dans des abribus et autres installations à proximité des rails du REM. D’autres slogans comme « pour couper ton trajet, te ferais-tu couper les jambes ? » ou « pour relever un défi, serais-tu prêt à ne plus jamais te relever ? », seront utilisés.

Chez CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt qui gère le train léger, le directeur adjoint aux relations médias, Francis Labbé, affirme qu’entre janvier 2023 et mars 2024, son équipe a compté 57 intrusions au total. « Ça comprend des entrées pour pouvoir faire des graffitis ou encore quelqu’un qui a ouvert une clôture pour aller plus rapidement de l’autre côté », dit-il.

Le message central de la campagne, « c’est que de transgresser nos installations, ça veut dire mettre sa vie en danger », ajoute M. Labbé, en rappelant que les risques de collision ou d’électrocution sur les rails sont grands.

D’ici la mi-juin, des trains circuleront à haute vitesse sur le tronçon Deux-Montagnes, où les essais dynamiques précédant une mise en service seront lancés. Puis, en août, les mêmes tests auront lieu de Sainte-Dorothée jusqu’à la station Du Ruisseau, sur l’île de Montréal, ainsi que sur le tronçon L’Anse-à-l’Orme, qui passe par les municipalités de Kirkland, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue.

PHOTO FOURNIE PAR CDPQ INFRA

Cette affaire n’est pas sans rappeler qu’en 2018, exo, responsable des trains de banlieue, avait fermé trois traverses piétonnières sur la ligne de Deux-Montagnes afin de « diminuer l’incidence des comportements dangereux », quelques semaines après la mort d’un adolescent happé par un train à la gare Bois-Franc.

Une surveillance accrue

Depuis peu, les effectifs de surveillance et de patrouille de CDPQ Infra ont été « renforcés » en vue du déclenchement des tests, confirme M. Labbé. « On est au fait que des gens sont tentés de gagner du temps en prenant un raccourci. On le voit sur nos caméras, mais on n’est pas encore parvenus à intervenir », note-t-il.

Selon M. Labbé, le fait est « qu’historiquement, la ligne Deux-Montagnes n’était pas sécurisée comme elle l’est aujourd’hui ». « Les trains passaient aussi aux 20 minutes, soit beaucoup moins souvent qu’ils ne vont le faire maintenant, dans une fréquence d’entre 3 et 7 minutes. On veut donc sensibiliser ces gens qui ont pris une habitude de prendre un raccourci. C’est très risqué », insiste le porte-parole.

Ce phénomène d’intrusion est d’ailleurs une préoccupation partout dans le milieu du transport collectif, voire même sur le réseau routier ou public. En avril, La Presse avait révélé que des drones patrouillent maintenant dans les tunnels en construction du REM depuis qu’un jeune homme en mal de sensations fortes s’est introduit dans l’un d’eux l’été dernier.

L’amateur d’exploration urbaine (« urbex ») avait publié une vidéo de son intrusion sur les réseaux sociaux, mettant en relief une importante faille de sécurité sur le chantier.

La semaine dernière, Le Journal de Montréal avait rapporté que la Société de transport de Montréal (STM) mène des vérifications sur certains vidéos publiés sur les réseaux sociaux où on peut apercevoir des adeptes de l’urbex accéder à une loge d’opérateur de trains en mouvement dans le métro.