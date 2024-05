L’augmentation importante des délais de délivrance des permis de construction à Montréal est inacceptable, a affirmé mardi Valérie Plante.

La Presse a révélé ce matin que les délais afin d’obtenir un permis de construction neuve ont plus que doublé au centre-ville et dans d’autres arrondissements depuis 2019.

« Ce n’est pas satisfaisant, c’est inacceptable. Je ne peux pas accepter comme mairesse de Ville-Marie, ni comme mairesse de Montréal des délais comme ceux-là », a dit Valérie Plante, au cours d’une conférence de presse. « Ça ne restera pas comme ça. On sait qu’on est capables de faire mieux que ça. »

En moyenne, en 2023, l’arrondissement de Ville-Marie mettait 18 mois à autoriser les nouvelles constructions, contre 7 mois avant la pandémie. L’attente est encore plus longue dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : plus de 20 mois en moyenne l’an dernier. Dans les deux cas, ces délais sont très largement attribuables aux autorités municipales, et non pas aux demandeurs, indique le tableau préparé par Montréal et diffusé dans le cadre d’une demande d’accès à l’information.

L’administration Plante a d’ailleurs annoncé qu’elle fixerait un délai cible de 120 jours à ses arrondissements pour délivrer les permis de construction les plus simples.

Cette mesure, qui concerne les projets n’exigeant pas de dérogation, vise à accélérer le développement de nouveaux projets.

« Notre administration continue de pousser au maximum les limites des pouvoirs et des moyens dont la Ville dispose pour réussir à loger plus de Montréalaises et de Montréalais », a affirmé Valérie Plante. « On répond ainsi à une demande des promoteurs, tant privés que communautaires, sur qui on compte pour améliorer l’offre de logements dans la métropole. »

Mme Plante a fait valoir qu’elle ne voulait pas en faire un délai ferme à l’issue duquel le permis est réputé émis. « Vous connaissez la logique des arrondissements, qui sont autonomes », a-t-elle dit. « On doit faire les choses correctement. Je pense qu’aujourd’hui on démontre une volonté ferme. »