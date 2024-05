Crise du financement « Les gens vont s’éloigner de plus en plus du transport collectif »

Plus la crise du financement du transport collectif durera, plus elle risque de faire chuter l’achalandage, craint le consultant en mobilité durable David Cooper, qui a traversé beaucoup de bouleversements comme gestionnaire à Vancouver, Toronto et Calgary. Pour en sortir, Ottawa ne doit plus uniquement contribuer à bâtir de nouvelles infrastructures, dit-il, mais aussi financer l’exploitation des réseaux.