Nouvelle tuile pour le pont de l’Île-aux-Tourtes, qui perdra dès lundi une troisième voie en raison de l’apparition d’une fissure supplémentaire. L’infrastructure sera également fermée cette fin de semaine pour mettre en place la nouvelle configuration des voies, qui risque d’être en place pendant un an.

C’est ce qu’a annoncé vendredi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), lors d’un breffage technique. Québec soutient que des analyses effectuées au cours des derniers jours, en réaction à l’apparition d’une nouvelle fissure qui avait été découverte la semaine dernière, ont révélé « la nécessité de fermer une voie supplémentaire ».

Bref, des six voies du pont, il n’en restera plus que trois, puisque deux autres étaient déjà fermées. La mesure vise à « réduire les charges sur la structure d’ici la réalisation des travaux de renforcement qui assureront l’intégrité et la sécurité de l’infrastructure, tout en évitant une fermeture complète », dit-on.

Le pont fermera de 23 h 59 vendredi à 5 h lundi, afin de mettre en place une nouvelle configuration des voies. Dès 5 h lundi, seulement trois des six voies du pont demeureront ouvertes. Deux de ces voies permettront de circuler dans le sens de la pointe, soit le matin vers Montréal et le soir vers Vaudreuil-Dorion. Les véhicules lourds pourront continuer de circuler, mais devront respecter les charges affichées.

Inauguré en 1965, le pont de l’Île-aux-Tourtes arrive aujourd’hui en fin de vie utile. Il cumule les problèmes de structure depuis quelques années et fait l’objet d’une reconstruction globale devant s’achever à la fin 2026. En avril, La Presse rapportait que la facture pour reconstruire ce pont de l’ouest de la métropole s’élèvera à près d’un milliard de plus que prévu, une flambée de 65 %. La facture totale pour remplacer ce pont de deux kilomètres serait de 2,3 milliards.

Au moins un an de travaux

À court terme, tout indique que le défi d’entretien pont sera très grand, puisqu’à l’heure actuelle, le gouvernement estime « qu’au moins un an de travaux serait requis avant d’envisager une réouverture de voies ». Cela dit, un échéancier précis ne peut être fourni pour le moment ; le gouvernement affirme être à évaluer « toutes les options qui permettraient d’accélérer les travaux ».

Le ministère se dit par ailleurs conscient que la nouvelle configuration des voies « entraînera des répercussions importantes sur les temps de parcours des usagers ». Ainsi, lorsque cela sera possible, on recommande aux citoyens de privilégier le transport collectif ou encore de télétravailler dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, le temps que la situation se stabilise.

Sur l’autoroute 30, le système de péage sera suspendu sur l’autoroute 30 durant la fin de semaine, soit le 25 et le 26 novembre. Dès lundi, les autorités invitent toutefois les automobilistes à utiliser l’autoroute 20, surtout en sens inverse de la pointe de circulation, pour éviter de surcharger la seule voie qui sera ouverte sur le pont de l’Île-aux-Tourtes dans cette direction.

Dans le secteur de l’autoroute 20, « un suivi sera effectué pour optimiser la programmation des feux de circulation, et la présence policière sera accrue afin de faciliter les déplacements », assure Québec.

Plusieurs autres mesures d’atténuation sont aussi envisagées. Des discussions sont par exemple en cours pour bonifier le service du train de banlieue sur la ligne exo 11 Vaudreuil-Hudson. Québec envisage l’ajout d’un départ pour chaque période de pointe, soit un de plus le matin vers Montréal et un autre en fin de journée vers Vaudreuil-Dorion.

Entre colère et déception

À Vaudreuil-Dorion, l’heure était à la déception, vendredi. « On est fâchés, on est déçus. Et l’autre qui devait être déçu aussi, c’est Montréal, parce que ramener les travailleurs au centre-ville, là, on vient de mettre un autre bâton dans les roues. Les gens ne voudront plus traverser », dit le maire de la municipalité, Guy Pilon.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, ARCHIVES LA PRESSE Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

Selon lui, le gouvernement devrait surtout s’attarder rapidement à « compléter l’autoroute 20 dans le secteur Vaudreuil ». « C’est un engagement qu’avait pris François Legault dès 2017, mais qui n’a jamais été fait. Ça aiderait beaucoup », glisse le maire.

La députée indépendante de Vaudreuil-Dorion, Marie-Claude Nichols, abonde en ce sens. « Tout le monde va être redirigé vers la 20. Or, on sait bien qu’ici, ce n’est pas une autoroute, c’est un boulevard urbain », lance-t-elle. L’élue affirme avoir demandé, lors d’une rencontre tenue avec le ministère vendredi, que des policiers de la Sûreté du Québec soient postés à chaque feu de circulation sur ce tronçon.

Elle souhaite aussi que Québec entre en contact avec les applications comme Waze et Google Maps pour « éviter un nouveau cauchemar » dans les quartiers. « La dernière fois, on l’avait vu, les applications suggéraient de passer dans les petites rues résidentielles pour gagner du temps. Ça avait donné des impacts terribles dans les quartiers », dit-elle.

« On ne peut pas en vouloir au gouvernement de ramasser cette structure vieillissante et d’être pogné avec, surtout que les libéraux n’ont rien fait avant. Mais importe ce qui arrive, c’est certain que les bouchons vont être là. Et il faut se préparer », prévient de son côté le maire Pilon.