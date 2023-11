« Toutes les infrastructures sont construites et les stations sont finalisées » sur les 51 kilomètres du Réseau express métropolitain (REM) devant être inaugurés d’ici la fin de 2024, assure maintenant le gestionnaire du train léger, CDPQ Infra.

« Ça avance bien. On a 85 % du réseau qui est complété au moment où je vous parle », a affirmé vendredi matin Denis Andlauer, vice-président de CDPQ Infra, dans le cadre d’un évènement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

« Ça veut dire essentiellement que toutes les infrastructures sont construites, les stations sont finalisées, a-t-il continué. Il reste évidemment les systèmes informatiques à installer, les systèmes de contrôle. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Denis Andlauer

Ces commentaires concernaient les 51 kilomètres restant du réseau, qui relieront le centre-ville de Montréal à l’ouest de l’île et à Deux-Montagnes. Cette partie du réseau doit être inaugurée à la fin de 2024, selon l’échéancier actuel. L’antenne qui desservira l’aéroport Montréal-Trudeau a son propre échéancier. L’été dernier, ce sont seulement 16 kilomètres du réseau qui ont été inaugurés, entre le centre-ville et Brossard.

« On devrait être en mesure de démarrer les essais dynamiques, c’est-à-dire faire rouler les premiers trains, au printemps l’année prochaine », a continué le vice-président de CDPQ Infra. « Dans le tunnel du mont Royal, on a la moitié de la voie qui est déjà posée. »

Pas d’inquiétudes non plus du côté des trains. « On a déjà reçu 92 voitures sur les 106 qui sont attendues pour desservir l’ensemble du réseau. Donc, on n’a pas d’enjeu sur la disponibilité du matériel roulant », a ajouté M. Andlauer, qui a refusé de s’adresser aux médias après son allocution.

Du mouvement à l’aéroport

Pour aller à l’aéroport en REM, il faudra toutefois toujours patienter jusqu’en 2027. Aéroports de Montréal (ADM), qui se charge de construire la station, a indiqué mercredi que les travaux se poursuivent « dans le respect de l’échéancier prévu ». En principe, le chantier devrait être achevé au printemps 2026 pour ensuite permettre à CDPQ Infra de connecter la station au reste du réseau au courant de 2027.

En entrevue à La Presse mercredi, le président et directeur général d’ADM, Yves Beauchamp, a toutefois mentionné qu’il envisage de créer un « lien direct » entre la station du REM des Sources, prévue fin 2024, et l’aéroport.

« C’est une mesure qui viendrait donc dans un an et demi environ. Ça aurait l’avantage d’être un nouveau lien direct avec l’aéroport », a dit M. Beauchamp.

Selon lui, les travaux entourant la future station du REM à l’aéroport pourraient toutefois s’accélérer dans les prochains mois et les prochaines années, puisqu’Aéroports de Montréal veut construire de nouveaux stationnements étagés en plus d’en démolir d’autres, bref revoir la configuration de l’aérogare, afin de tripler la capacité de son débarcadère d’ici 2028. « Dès que la station du REM va arriver au niveau du sol, on va pouvoir entamer ces travaux-là », a conclu le PDG.