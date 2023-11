D’emblée, deux débarcadères alternatifs seront disponibles dès le 1 er mai prochain, à l’est et à l’ouest de l’aérogare. Ils demeureront en place jusqu’au 1 er octobre et leur présence pourrait être renouvelée au besoin l’année suivante.

Débarcadères alternatifs, gratuité du stationnement en pointe, accès facilité à la douane : Aéroports de Montréal (ADM) met le paquet pour s’attaquer à la congestion et à l’attente à Montréal-Trudeau. Objectif : retirer jusqu’à 700 véhicules par heure lors des périodes les plus achalandées. Voici ce qui s’en vient, en cinq points.

À l’est et à l’ouest pour débarquer

D’emblée, deux débarcadères alternatifs seront disponibles dès le 1er mai prochain, à l’est et à l’ouest de l’aérogare. Ils demeureront en place jusqu’au 1er octobre et leur présence pourrait être renouvelée au besoin l’année suivante. À l’ouest, le débarcadère alternatif sera installé au rez-de-chaussée du nouveau stationnement étagé P4, qui doit ouvrir ses portes au début 2024 et qui permettra de dégager 2800 places. Des services de navettes seront en place à partir des deux débarcadères alternatifs, avec des passages toutes les cinq minutes, ce qui permettra de rejoindre le terminal principal de l’aéroport rapidement. « Si tout le monde collabore, on va vraiment diminuer le flot. Et tout le monde va être gagnant. Notre objectif, à terme, c’est d’arriver à réduire de 700 véhicules durant l’heure de pointe », explique le président et directeur général d’ADM, Yves Beauchamp, en entrevue avec La Presse.

Du stationnement gratuit

Pour éviter que trop de gens « tournent en rond » en attendant l’arrivée d’un passager – un phénomène quotidien à l’aéroport Trudeau – ADM offrira aussi dès le 1er mai une période de gratuité d’environ 40 minutes dans tous ses stationnements pendant les heures de pointe, soit entre 15 h et 19 h. « Ça va permettre à quelqu’un de se stationner et d’attendre, sans avoir à faire des aller-retour qui ajoutent au trafic », dit M. Beauchamp à ce sujet. À plus long terme, une « révision de la grille tarifaire » du stationnement est aussi en cours ; l’objectif serait d’offrir des rabais sur les réservations de quatre heures et moins dans les stationnements à proximité et des tarifs plus avantageux pour les stationnements plus éloignés.

À la douane, un accès facilité

D’ici quelques semaines, l’organisation aéroportuaire mettra aussi en place des corridors qui permettront d’accélérer le passage à la douane des voyageurs ayant dûment rempli leur formulaire sur l’application ArriveCan. « Il y aura toute une campagne de communication d’ici les Fêtes, mais on se rend compte que les gens associent encore beaucoup cette application à la COVID, alors qu’elle permet pourtant toujours d’accélérer le processus », dit M. Beauchamp. Ainsi, les voyageurs qui remplissent leur formulaire pourront passer avant les autres. « Ça s’apparente grosso modo au programme Nexus qui est déjà en place, mais là, ça s’adressera à tout le monde qui veut bien collaborer », note le PDG, qui rappelle qu’une centaine de nouveaux douaniers ayant terminé leur formation seront aussi bientôt déployés au Canada, dont à Montréal.

Vers de nouvelles liaisons en autobus ?

Après avoir augmenté la fréquence de la ligne 747 en pointe, en plus d’avoir permis l’achat en ligne et installé plus de terminaux de vente de concert avec la Société de transport de Montréal (STM), Aéroports de Montréal envisage maintenant de nouvelles liaisons directes avec le site aéroportuaire. « On est à regarder du côté de Laval par exemple ou avec d’autres villes en périphérie où il pourrait y avoir la possibilité d’avoir des lignes d’autobus plus directes », indique M. Beauchamp. Il soutient qu’à l’arrivée de la station Des Sources du Réseau express métropolitain (REM), d’ici la fin 2024, « on pourra aussi développer un lien direct avec l’aéroport ». La station du REM à l’aéroport n’arrivera toutefois pas avant 2027, comme prévu.

Tripler la capacité d’ici 2028

Sur le long terme, ADM poursuit par ailleurs l’objectif de « tripler la capacité » de son débarcadère principal d’ici 2028. « Quand la station du REM va arriver au niveau du sol, on va pouvoir entamer la construction de deux nouveaux stationnements étagés, après quoi on pourra démolir le stationnement étagé actuel, qui deviendra de nouvelles voies d’embarcadère et de débarcadère », raisonne Yves Beauchamp. Un plan global détaillant l’ensemble des travaux doit être présenté ce printemps avec diverses mesures d’atténuation, mais déjà, l’organisation dit vouloir « accélérer séquencement de ces travaux » afin de permettre l’accroissement de la capacité le plus rapidement possible. Pour l’heure, le débarcadère principal ne compte que deux voies à l’entrée pour accéder aux arrivées ou aux départs des vols.

Ce qu’ils ont dit

Nous saluons les mesures prises proactivement par ADM pour résoudre les défis de circulation. […] Les améliorations proposées sont cruciales pour répondre à la croissance continue du trafic aérien. En tant que principale porte d’entrée du Québec sur le monde, l’aéroport mérite une attention particulière. Cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault