Montréal atteint le cap des 100 chambres « protégées de la spéculation »

L’administration Plante exerce de nouveau son droit de préemption pour acquérir un immeuble et y faire du logement social. Cette fois, ce sera au coût de 590 000 $ dans l’arrondissement du Sud-Ouest, ce qui portera le total de chambres « acquises et protégées de la spéculation » à plus d’une centaine.