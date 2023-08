Un an après avoir perdu leur défilé à la dernière minute, les membres de la diversité montréalaise se sont repris en grand cet été. Avec 15 500 personnes qui marchent, Fierté Montréal a annoncé connaître « une année record », dimanche en début d’après-midi.

Sous le soleil chaud du mois d’août, les sourires sont bien visibles. Des gens de tous les horizons, de toutes les origines et de toutes les orientations se sont rassemblés pour célébrer leur identité, pour scander haut et fort combien ils en sont fiers.

« Pourquoi on est ici aujourd’hui ? D’abord parce qu’on est fier de qui on est et on veut montrer qu’on est fier d’être qui on est », a lancé Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, tout juste avant le début du 17e défilé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache

« Aussi, c’est parce qu’on veut commémorer les luttes et les victoires du passé. Mais c’est surtout parce qu’il y a encore beaucoup d’injustice envers les communautés 2SLGBTQIA+. »

La mairesse de Montréal Valérie Plante, la ministre caquiste Martine Biron ainsi que deux ministres fédérales, Soraya Martinez Ferrada et Pascale St-Onge, ont prononcé des allocutions avant que le coup d’envoi ne soit lancé.

Au total, 192 contingents aussi variés que colorés font la route sur près de trois kilomètres du boulevard René-Lévesque, entre l’ancien secteur de la communauté à l’ouest vers le Village actuel, plus à l’est. Pour l’occasion, 208 employés et 152 bénévoles ont été mobilisés.

Les trottoirs, bondés de monde, regorgent de couleurs – essentiellement toutes celles de l’arc-en-ciel –, qu’on peut voir symbolisé par des costumes, du maquillage et des drapeaux.

À 14 h 30, un moment de silence a été tenu pour honorer la mémoire des vies perdues en raison du sida, de la lesbophobie, de l’homophobie, de la biphobie et de la transphobie.

L’année dernière, le défilé de la Fierté avait été annulé à quelques heures de préavis, ce que l’organisation avait d’abord justifié par « un manque de bénévoles ». C’est plutôt un malentendu entre deux employés de l’organisation qui aurait mené à l’annulation du défilé, concernant l’impossibilité de tenir l’évènement alors que Fierté Montréal avait oublié d’embaucher des agents d’accueil responsables de la sécurité, avait révélé une enquête en octobre 2022.

Les personnes qui devaient participer au défilé, déçues, avaient alors pris part à des marches citoyennes et à divers évènements organisés de façon spontanée.

