Deux heures et demie de vieux classiques, relevées ici et là de succès plus récents, ont enflammé la foule du parc Maisonneuve, épargnée par la pluie, à l’occasion du Grand Spectacle de la fête nationale à Montréal. Garou, Isabelle Boulay, FouKi et Marjo étaient les têtes d’affiche de la soirée.

L’étincelle Marjo

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Marjo

Toujours aussi énergique à 69 ans, Marjo remporte la palme de la rockeuse de la soirée. Sa fougue et son charisme ont su gagner toute la foule. Le public a été conquis par la vivacité et l’impressionnante performance vocale de l’ancienne chanteuse de Corbeau. Marjo a repris plusieurs de ses succès, dont J’lâche pas, Illégal et Je sais, je sais, lors d’une prestation d’une dizaine de minutes. L’auteur-compositeur-interprète Scott-Pien Picard représentait les communautés autochtones. L’Innu de 26 ans a notamment chanté ses chansons folk Uauitamaku et Nitauassim.

Les vétérans de la partie

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Garou et Isabelle Boulay

Peu de temps a été accordé à Garou lors du Grand Spectacle. Mais le vétéran s’est assuré que chacune de ses présences au micro soit marquante. L’artiste le plus connu présent au parc Maisonneuve s’est appuyé sur ses chansons mythiques Seul, Belle et Sous le vent, qu’il a chantées avec Mélissa Bédard, faisant bouger tant les plus jeunes que les plus vieux. Isabelle Boulay a vécu une soirée similaire. Sans être la vedette de la fête nationale, chacune de ses apparitions sur la scène s’est avérée efficace, entre Fin octobre, début novembre et sa reprise de Rock pour un gars d’bicycle, immortalisée par Diane Dufresne.

Le rap représenté

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE FouKi

FouKi et Souldia représentaient le hip-hop québécois au parc Maisonneuve. Le premier a chanté ses succès Oui toi et S.P.A.L.A. Le second a été applaudi après l’interprétation de son plus grand hit, Valentina. Mention spéciale à Jay Jay, protégé de Souldia, qui, à seulement 14 ans, a assuré une présence hors du commun sur Feu rouge et Malewa, sa propre chanson. Encore dans le hip-hop, moment surréaliste, alors que Lydia Képinski a rappé Pour mon pays de Sir Pathétik. La chanteuse indie pop a aussi repris de vieux classiques, comme Oxygène de Diane Dufresne et Ordinaire de Robert Charlebois, en trio avec Isabelle Boulay et Marjo.

Affaire de famille

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Justin Boulet et Isabelle Boulay

Justin Boulet a brillé lors d’un medley consacré à Offenbach, le groupe porté par son père, Gerry. Justin a usé de toute sa puissance vocale tout au long de sa prestation, qui, au fur et à mesure, a fait de plus en plus chanter et bouger les spectateurs. Les segments des chansons Chu un rocker, avec Garou, et Promenade sur Mars, avec Mélissa Bédard, ont été les plus appréciés par le public. Cette dernière a également fait bonne figure en chantant Le cœur est un oiseau, de Richard Desjardins, et Sous le vent, en duo avec Garou.

Champ de lys

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La foule était au rendez-vous au parc Maisonneuve pour les festivités de la Saint-Jean-Baptiste.

Des milliers de drapeaux du Québec ont commencé à flotter dans la foule bien avant le début des prestations musicales, au son des Olé Olé Olé lancés par les spectateurs. Le public, épargné par la pluie, a fêté sur les thèmes de la fierté québécoise, de l’amour et de la liberté, bien portés par Pierre-Yves Lord, l’animateur de la soirée. Ces valeurs ont été ravivées à la mi-spectacle par Janette Bertrand. Invitée surprise, l’actrice, journaliste et autrice féministe de 98 ans a reçu un accueil chaleureux des spectateurs. Toutefois, la fin de soirée a été consacrée à une série de reprises de chansons françaises, contrastant avec la célébration jusque-là toute québécoise. La fin a été plus douce avec une reprise collective d’Aimons-nous, d’Yvon Deschamps.