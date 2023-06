Les habitués du Village sont peu convaincus du plan présenté jeudi par la mairesse Valérie Plante pour ramener la sécurité et l’ambiance festive sur la rue Sainte-Catherine Est.

Pour Mélanie, une femme de ménage qui travaille dans le Village depuis 24 ans, les propositions de Valérie Plante ne sont que des « paroles en l’air ». La femme donne l’exemple de l’augmentation des forces policières sur les lieux, une mesure phare de la stratégie de la Ville. « Y’a de la police de plus en plus, mais ils font rien ! », s’indigne-t-elle. La répression policière, « c’est tourner autour du pot », renchérit son ami, François, qui travaille dans le quartier depuis plusieurs années.

Un avis partagé par Rock Côté, le gérant du Complexe Sky, bar emblématique situé aux coins des rues Sainte-Catherine et Alexandre-DeSève. « La police arrive, les pogne [les itinérants], les amène un coin de rue plus loin, pis les lâche », indique-t-il. D’après lui, la Ville envoie « tous les problèmes au Village », qui est le « cul-de-sac » de Montréal.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Des commerçants pensent à fermer leur terrasse en raison d’une baisse de la clientèle, causée par des problèmes liés à l’itinérance, le vandalisme et la violence.

Un plan déjà entamé

La cohabitation entre les différentes communautés est au cœur du plan de la Ville de Montréal pour rehausser le Village, qui a été dévoilé au parc de l’Espoir par la mairesse Valérie Plante. Mme Plante ne veut pas que les itinérants du Village quittent le secteur, car cela entraînerait un déplacement du problème, selon elle.

La « Stratégie d’intervention collective pour le Village » de la Ville, qui propose 35 mesures, est une « réponse collective » aux enjeux qui touchent le Village, dit-elle, dont l’itinérance, la santé mentale et la crise des opioïdes. Parmi les mesures déjà mises en place, notons la présence policière accrue, la création d’un fonds dédié à l’embellissement du secteur Émilie-Gamelin, le carrefour central de l’itinérance au Quartier latin, et le financement d’un « plan-propreté » pour la rue Sainte-Catherine Est. Ces mesures auraient déjà « porté leurs fruits », selon la mairesse. D’autres idées seront développées, comme un « soutien à l’émergence d’un projet immobilier pour un carrefour communautaire » et des projets d’économie sociale.

Divers organismes, dont l’Équipe mobile de médiation et de service social (ÉMMIS) et le SPVM travaillent de concert avec la municipalité pour améliorer l’ambiance du tronçon de la rue Sainte-Catherine entre Papineau et Berri.

Le chef de l’opposition officielle, Aref Salem, du parti Ensemble Montréal, a plaidé pour que la Ville agisse plus rapidement. « Ça prend des ressources 24/7 sur place, ça prend des gens qui répondent au téléphone [pour aider les gens dans le besoin], a-t-il dit jeudi.

Plus de piétons, mais moins de ventes ?

L’achalandage a augmenté de 150 % pour le premier mois de l’ouverture piétonnière de la rue Sainte-Catherine Est, a indiqué la directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village, Gabrielle Rondy.

Des capteurs-piétons ont recensé 600 000 passages en un seul mois. Incapable de fournir des statistiques concernant les années prépandémiques, M. Rondy affirme néanmoins qu’il y aura plus de passants dans le Village cette année qu’en 2019.

Des propos contestés par Rock Côté, qui remarque une diminution des clients dans son établissement en 2023. « Il y a une baisse à cause de la publicité faite autour de quelques évènements. Les gens ont plus peur ». La multiplicité de rues piétonnières est également mauvaise pour le Village, d’après M. Côté. « Les gens se promènent un peu partout à Montréal au lieu d’ici », explique-t-il.