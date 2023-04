Le réseau d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) est sur le point de se transformer à L’Île-des-Sœurs afin de rendre « plus efficaces » les correspondances avec la future station du Réseau express métropolitain (REM). Une occasion d’y « changer le mode de vie » orienté d’abord vers la voiture, croit l’administration Plante.

« C’est l’occasion en or de changer le mode de vie qui est fortement orienté vers la voiture. On sait selon la dernière enquête Origine-Destination que plus de 60 % des déplacements à L’Île-des-Sœurs s’effectuent en voiture », a lancé mardi la mairesse de l’arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger.

Deux nouveaux circuits circulant dans les deux directions verront le jour : le 172 Chemin du Golf, qui circulera les jours de semaine avec une fréquence de 10 minutes en heure de pointe, et le 176 Berlioz, qui circulera toute la semaine avec une fréquence de 8 minutes en pointe. Les deux culmineront vers le REM.

Les lignes 12 Île-des-Sœurs et 168 Cité-du-Havre conserveront pour leur part un lien vers le métro de l’Église, dans Verdun, et le centre-ville, en plus de desservir le REM.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA STM

La première conservera la même fréquence, mais desservira dorénavant le secteur de la Pointe-Nord toute la semaine. La seconde verra son service ajusté « légèrement à la baisse » pour offrir du service dans la rue Berlioz et le boulevard Robert-Bourassa. Son terminus sera aussi déplacé à la gare Lucien-L’Allier.

« On change complètement le portrait de la mobilité à L’Île-des-Sœurs », a soutenu le président de la STM, Éric Alan Caldwell. Si certains « points de destination changent », tout a été pensé pour « améliorer la performance des lignes qui s’y rattachent », a-t-il fait valoir.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le président de la STM, Éric Alan Caldwell

Des lignes bonifiées, d’autres abolies

Pour « compenser » l’ajustement à la baisse de la 168, la ligne 74 Bridge sera toutefois « bonifiée » et sera en service en soirée et durant les week-ends. Elle circulera ainsi toute la semaine dans les deux directions, sur le boulevard Robert-Bourassa.

À noter : deux circuits, le 21 Place-du-Commerce et le trajet 178 Pointe-Nord/IDS, seront toutefois abolis afin « d’harmoniser » la desserte. On invite maintenant les usagers à utiliser les lignes 12 et 168, qui ont été modifiées. Tous ces ajustements seront en vigueur « au jour 1 » de la livraison du REM sur la Rive-Sud, dont la date de mise en service, ce printemps, n’est toujours pas confirmée.

Consciente qu’il pourrait y avoir des imperfections, la STM promet toutefois « d’ajuster le niveau de service selon les observations terrain et les besoins de la clientèle » qui pourraient survenir. Une campagne d’informations sera aussi déployée sur les réseaux sociaux et dans les médias numériques, ainsi que dans les abribus.