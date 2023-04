L’administration Plante continue d’augmenter le nombre de voies réservées aux autobus et au transport actif. Plusieurs tronçons y étant consacrés verront le jour dans les prochains mois sur des axes fortement achalandés et, surtout, moins bien desservis par le métro, a appris La Presse.

« C’est vraiment une mesure qui a des impacts concrets sur l’efficacité et la prévisibilité des autobus, et qui se fait presque à coût nul. Ça permet d’augmenter la performance du transport collectif de façon générale », lance le président de la Société de transport de Montréal (STM), Éric Alan Caldwell, en entrevue.

Mercredi, le comité exécutif entérinera la mise en place d’au moins quatre nouvelles voies réservées :

La première sera située dans l’ouest, sur le chemin de la Côte-Saint-Luc, sur une distance totale de 3 km dans les deux directions. Vers l’est, elle sera en pointe du matin entre les avenues Coronation et Fielding, et vers l’ouest, le soir, entre les avenues Alpine et Coronation. On n’y acceptera que les autobus et les taxis.

Une autre voie réservée verra aussi le jour dans la rue Provost, dans Lachine, entre la 1 re et la 32 e Avenue, sur un total de 1,7 km en direction ouest. Seuls les bus, les taxis et les vélos pourront y circuler, tant le matin que le soir. Environ 65 % des usagers circulent déjà en autobus à l’heure de pointe sur cette artère.

et la 32 Avenue, sur un total de 1,7 km en direction ouest. Seuls les bus, les taxis et les vélos pourront y circuler, tant le matin que le soir. Environ 65 % des usagers circulent déjà en autobus à l’heure de pointe sur cette artère. Dans Villeray et Ahuntsic, une nouvelle voie réservée aux bus, taxis et vélos apparaîtra sur le boulevard Saint-Laurent sur 3,4 km, avec deux segments : l’un dans Villeray, entre la rue Jean-Talon et le boulevard Crémazie, et l’autre dans Ahuntsic, entre les rues de Beauharnois et Sauvé. Certains segments seront en vigueur le matin, d’autres, le soir, et d’autres, matin et soir.

Dans la rue Sherbrooke enfin, une nouvelle voie réservée aux bus, taxis et vélos sera mise en place en pointe matinale sur un court segment de 500 mètres, vers l’est, entre l’avenue Marcil et le boulevard Décarie.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Quatre nouvelles voies réservées prévues à Montréal

M. Caldwell affirme que chacune de ces voies devrait être installée « entre l’été et l’hiver prochain », avec une utilité distincte pour chaque projet.

« Sur Côte-Saint-Luc, c’est une grosse voie réservée à du fort débit et du gros volume, alors que sur Sherbrooke, on vient dénouer un nœud de congestion sur une courte distance. Saint-Laurent, c’est la longueur et l’effet cumulatif qui fera toute la différence », illustre-t-il.

Cap sur Henri-Bourassa

Le président de la STM ne s’en cache pas : les voies réservées vont se multiplier encore davantage dans les prochaines années à Montréal. « En ce moment, un secteur dans notre mire, c’est le boulevard Henri-Bourassa », évoque-t-il d’ailleurs.

Pendant la campagne électorale de 2021, le parti de Valérie Plante avait promis un « Métrobus » sur ce boulevard très achalandé du nord de l’île, l’équivalent d’un Service rapide par bus (SRB) comme celui qui vient d’être inauguré sur le boulevard Pie-IX. Les premières estimations pointaient alors vers un coût de 60 millions de dollars.

Le projet se fera, affirme M. Caldwell, mais ce dernier envisage des façons plus « rapides » d’arriver à réduire la congestion d’ici là. « On se demande comment on peut vraiment faire mieux sans prendre 10 ans et que ça coûte une fortune, comme ça a été le cas avec Pie-IX », raisonne-t-il.

« On a vraiment trois axes forts où on veut quelque chose qui s’apparente à un SRB : Henri-Bourassa, Côte-des-Neiges et Parc. Mais moi, ce que je veux, c’est le faire plus efficacement et à un coût moins élevé, pour aller chercher des bénéfices plus rapidement », affirme aussi le gestionnaire.

La responsable du transport au comité exécutif de l’administration Plante, Sophie Mauzerolle, applaudit ces nouvelles mesures de la STM. « L’ajout de ces voies réservées permettra d’améliorer la fluidité, la fiabilité et, par le fait même, la performance générale du réseau d’autobus », a-t-elle indiqué dans une déclaration. Au cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, on confirme aussi que « bien que d’autres tronçons continueront d’être déployés au cours des prochaines années », mais que des mesures plus « structurantes » seront priorisées, dont le prolongement des lignes bleus et orange du métro, le REM de l’Est et l’ajout d’autobus.

En 2021, lors d’une annonce portant également sur de nouvelles voies réservées, la mairesse Valérie Plante, elle, avait fait valoir que les voies réservées permettaient des gains d’efficacité de 5 à 20 %.