La ligne verte du métro de Montréal restera fermée pour une durée indéterminée entre les stations Lionel-Groulx et Frontenac en raison de fissures apparues dans la voûte du tunnel entre les stations Berri-UQAM et Frontenac.

Des fissures apparues dans la voûte du tunnel du métro entre les stations Berri-UQAM et Saint-Laurent sont à l’origine de la fermeture pour une durée indéterminée de la ligne verte.

C’est ce qu’a finalement laissé savoir la Société de transports de Montréal (STM), lundi après-midi, plusieurs heures après l’interruption de services et l’évacuation de plusieurs stations.

Une fuite d’eau aurait d’abord permis de détecter les fissures qui font actuellement l’objet d’une évaluation par l’équipe d’ingénierie de la STM.

Afin « d’assurer la sécurité de ses employés et de sa clientèle », la STM a demandé à la Ville de Montréal de dérouter la circulation des véhicules lourds entre les rues Berri et Saint-Laurent.

Une seconde expertise doit également être réalisée sous peu pour évaluer l’état de la situation.

Durée indéterminée

En fin d’après-midi, lundi, après avoir d’abord annoncé que le service serait interrompu sur la ligne verte entre les stations Lionel-Groulx et Frontenac, la STM avait précisé que cette interruption de service serait de « durée indéterminée ».

On ignore toujours combien de temps pourrait durer cette interruption de services, a indiqué une porte-parole de la STM, Isabelle A. Tremblay.

Cette dernière n’était pas non plus en mesure de préciser l’origine des fissures. D’importants travaux sont actuellement en cour sur la rue Maisonneuve, entre les rues Berri et Sanguinet, afin de remplacer la membrane imperméable au-dessus du métro, mais rien n’indique pour le moment qu’ils en sont la source.

Service temporaire de navettes

Pour atténuer les impacts à la clientèle face à cette fermeture exceptionnelle, la STM mettra en place un service temporaire de navettes bus qui sera offerte en continu de 17 h jusqu’au passage du dernier train entre les stations Berri-UQAM et Frontenac, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

La navette fera un arrêt à chaque station de métro de la ligne verte sur ce tronçon et sera offerte dans les deux directions.

Du personnel sera également positionné à des endroits stratégiques dans les stations pour diriger la clientèle vers la ligne orange et le service provisoire de surface, a fait savoir la STM.

Le Service de police de la Ville de Montréal a été appelé à intervenir « en appui » à la STM.