BIXI Montréal tentera pour la première fois de son histoire de livrer le service à longueur d’année, incluant pendant l’hiver. Environ 150 des 850 stations seront disponibles après le 15 novembre, dans sept arrondissements, avec parfois des dalles chauffantes et des toits. Les vélos, eux, seront entre autres équipés de pneus à crampons.

L’organisme, qui a lancé officiellement sa saison mercredi, soit trois jours plus tôt que prévu, répond ainsi à une demande de longue date dans le milieu cycliste. Plusieurs usagers se désolaient en effet, chaque année, de voir les vélos en libre-service (VLS) de BIXI disparaître des rues de Montréal après le 15 novembre.

Un projet pilote permettra de maintenir le service cette année après cette date, dans une zone de 100 km⁠2 incluant sept arrondissements : le Sud-Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Rosemont-La-Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Seuls les vélos traditionnels seront disponibles ; les modèles électriques seront rangés pour l’hiver. « On va introduire des pneus à crampons qui vont être beaucoup plus solides et vont permettre un freinage plus rapide dans des conditions glissantes. Il y aura aussi des cale-pieds plus adhérents pour s’assurer que les gens ne glissent pas », a mentionné mercredi le président de BIXI, Alexandre Taillefer.

Prolonger les services de BIXI au-delà du 15 novembre fait débat depuis déjà plusieurs années à Montréal. En 2020, le directeur général de l’organisme, Christian Vermette, avait affirmé que la saison hivernale 2021-2022 pourrait être la bonne, mais cela ne s’est jamais encore produit.

Des stations revues pour l’hiver

La plupart des stations hivernales seront revues, et se situeront le long du Réseau express vélo (REV) et des stations de métro, à l’extérieur de la chaussée. « On est encore en recherche et développement, mais on peut déjà penser que certaines stations auront des dalles chauffantes, des toits. Les panneaux solaires qu’on a commencé à déployer serviront aussi à protéger les vélos de la neige », a dit M. Taillefer.

Pendant l’hiver, des lecteurs de code QR pourraient aussi être disponibles pour faciliter la location de vélos. Pour le reste, enchaîne le président, « on va s’assurer de déneiger les stations ». « Mais il faut se rappeler qu’il neige à peu près une dizaine de jours par année, donc ce n’est pas quelque chose qui va empêcher une circulation », précise-t-il.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Alexandre Taillefer

On s’attend à un achalandage quotidien d’environ 4000 personnes pendant la saison hivernale, un chiffre nettement plus faible que le nombre d’usagers en été, qui atteignait approximativement 50 000 en moyenne l’été dernier.

« Sur le REV en février dernier, nos compteurs ont fait état d’une hausse de 60 % de l’achalandage en moyenne, alors qu’il a beaucoup neigé », a illustré la responsable de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle. La Ville de Montréal se dit « confiante » de pouvoir étendre le service hivernal à d’autres arrondissements dans les prochaines années.

Un réseau qui grandit encore

À plus court terme, BIXI s’attend à être 100 % opérationnel d’ici la fin du mois d’avril. Mercredi, environ 2000 vélos étaient déjà disponibles en début d’après-midi dans la métropole.

Cette saison, l’organisme procédera à un ajout de « 414 nouveaux vélos, 36 nouvelles stations et 1468 points d’ancrage supplémentaires ». Au total, on comptera donc 865 stations et environ 10 000 vélos, dont 2 600 sont électriques.

Un « énorme terminal » sera d’ailleurs installé au courant de l’été au square Victoria, afin de laisser son BIXI en plein centre-ville. On ignore encore combien de vélos pourront y être stationnés.

Loto-Québec se joindra par ailleurs à BIXI Montréal dès cette année, en vertu d’un partenariat financé signé pour une durée de trois ans. Le montant de l’aide ainsi octroyée à BIXI n’a pas été précisé. « L’important pour nous, c’est de contribuer à faire en sorte que BIXI soit disponible 12 mois par année et pour le plus de gens possible », a évoqué le vice-président aux communications, Benoit Lefrançois.

Moins bonne nouvelle, toutefois : les prix des abonnements augmenteront d’environ 7 à 8 % cette année, a confirmé M. Taillefer. À moins de profiter du tarif « présaison », un abonnement valide jusqu’au 15 novembre vous coûtera ainsi 99 $ plus taxes, soit tout près de 115 $. Un abonnement « annuel » à BIXI, comprenant l’utilisation hivernale, pourrait être rendu disponible éventuellement, mais pas cette année.