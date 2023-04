Vélos et chiens dans le métro

La STM testera des horaires illimités cet été

Les Montréalais pourront dorénavant apporter leur vélo et promener leur chien dans le métro plus souvent, en vertu d’un nouveau projet pilote qui sera lancé ce samedi. Pendant trois mois cet été, entre mai et août, il n’y aura plus de restrictions quant aux horaires à respecter.