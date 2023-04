La station McGill est officiellement devenue lundi « universellement accessible » avec la mise en place d’ascenseurs permettant l’accès au quai en direction de la station Angrignon. Dans tout le réseau du métro, elle est ainsi la 26e du genre sur un total de 68 stations.

C’est ce qu’a brièvement annoncé la Société de transport de Montréal (STM) en fin d’avant-midi, lundi, en confirmant que les travaux réalisés au coût d’environ 58,4 millions ont « respecté les budgets ». C’est le ministère des Transports (MTQ) qui a payé la facture pour ce chantier.

Outre l’installation de deux ascenseurs, la société a aussi procédé au « remplacement du système d’étanchéité recouvrant le toit souterrain de la station », en plus de rénover trois des six édicules existants et d’en construire un nouveau au nord du boulevard de Maisonneuve Ouest, entre l’avenue McGill College et le boulevard Robert-Bourassa.

C’est d’ailleurs ce nouvel édicule qui accueillera les nouveaux ascenseurs « puisque les édicules existants étaient trop étroits ».

Située la ligne verte, la station McGill est l’une des stations les plus achalandées du réseau du métro. Elle agira d’ailleurs bientôt comme « point de correspondance accessible avec la station du Réseau express métropolitain (REM) » qui est présentement en construction, rappelle la STM.

« Des installations en bon état constituent la fondation d’un service de transport collectif de qualité », a fait valoir lundi le président de la société de transport, Éric Alan Caldwell, en ajoutant que ces travaux étaient « essentiels et nécessaires pour la pérennité du réseau ».

Il reste néanmoins encore 42 stations qui ne sont pas « universellement accessibles » dans le métro. Cinq autres chantiers sont en cours dans les stations Berri-UQAM, Édouard-Montpetit, D’Iberville, Outremont et Place Saint-Henri.

Tout récemment, en décembre dernier, les stations Angrignon et Jolicœur étaient devenues les 24e et 25e stations universelles du métro de Montréal. Rappelons que la STM souhaite rendre 30 stations accessibles d’ici 2025. À plus long terme, l’organisme entend le faire pour toutes ses stations, comme le sera le REM dès sa mise en fonction.