Exigences de « maintien de la circulation », délai maximal de 12 heures pour installer et démonter la signalisation, augmentation des constats d’infraction : Montréal hausse le ton pour mieux gérer les zones de travaux. Prête à « collaborer », l’industrie de la construction appelle toutefois à la prudence et au dialogue.

« Ce ne sont pas tant les chantiers en tant que tels, le problème, mais tout ce qui les entoure : les cônes, les entraves, la communication avec les partenaires », a lancé d’emblée la mairesse Valérie Plante, en lever de rideau du Sommet sur les chantiers, jeudi.

Son administration affirme qu’elle « exigera dorénavant un plan de maintien de la circulation comme condition à l’obtention d’un permis sur les artères prioritaires ». Ce plan présenté par les entrepreneurs devra « préciser clairement où la circulation est bloquée, et les détours », a précisé le responsable du développement économique, Luc Rabouin. Les autorités souhaitent aussi impliquer le Service central des infrastructures du réseau routier (SIRR) dans l’octroi des permis qui touchent le centre-ville.

On doit avoir une meilleure coordination pour s’assurer qu’une rue aussi importante que Notre-Dame, par exemple, demeure accessible. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Jeudi, la directrice du SIRR, Nathalie Martel, a confirmé que 55 000 permis ont été octroyés en 2022, dont 42 % venaient de la Ville de Montréal, 34 % du milieu privé et 20 % de « compagnies d’utilité publique » comme Hydro-Québec. « La Ville fait des travaux sur à peu près 1000 rues annuellement, mais elle n’est pas la seule », a plaidé Mme Martel.

Moins de « chantiers fantômes »

Valérie Plante veut aussi trouver des solutions pour lutter contre le « nombre important de chantiers fantômes » à Montréal. « Si un arrondissement donne un permis de cinq jours, ce n’est pas normal de voir un trottoir bloqué pendant trois semaines », évoque-t-elle. La Ville veut ainsi mettre en branle un « délai maximal de 12 heures » pour l’installation et le démontage de la signalisation des chantiers.

Comme La Presse le rapportait la semaine dernière, la Ville propose aussi « d’octroyer des pouvoirs supplémentaires à son Escouade mobilité ». L’organisme pourrait maintenant « démobiliser les chantiers inactifs et retirer les permis d’occupation du domaine public après deux avis d’inactivité non justifiés ».

Selon nos informations, l’Escouade obtiendra bientôt plusieurs effectifs supplémentaires, notamment via d’anciens employés du Bureau du taxi, qui a été démantelé en décembre. Du même coup, la Ville centralisera toutes les informations dans une seule et même plateforme déjà active, appelée AGIR. Montréal suggère également « d’augmenter la valeur des constats d’infraction émis par l’Escouade mobilité ».

Pour la directrice générale de l’Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI), qui représente la majeure partie des entreprises réalisant des travaux sur rue donnés par la Ville, tout est une question d’équilibre. « S’il y a trop de clauses abusives ou contraignantes, le marché va se désintéresser et on va s’en aller ailleurs. C’est quand même complexe de jauger tout ce qu’on peut mettre dans un appel d’offres pour plaire aux entrepreneurs, aux élus, aux citoyens. C’est tout un casse-tête », soutient-elle.

D’après une récente étude du groupe, 78 % des entrepreneurs choisissent d’abord d’aller au privé pour leurs contrats, « puisqu’ils savent qu’il y a moins de clauses et de pénalités. « Avec la flambée des prix dans les derniers mois, il faut que les estimations suivent. On veut soumissionner avec les vrais prix », insiste-t-elle.

« L’industrie est prête »

Le directeur général de la Société de développement commercial Montréal centre-ville, Glenn Castanheira, parle d’une « ère de collaboration » à entamer. « L’industrie est prête à ce que la barre soit rehaussée. Il y en a des constructeurs qui sont prêts à être exemplaires dans leur aménagement. En réalité, le fait d’avoir des normes aussi basses pénalise ceux qui sont exemplaires », songe-t-il.

Aurélie de Blois, porte-parole chez Tourisme Montréal, appelle quant à elle les autorités à agir rapidement. « On salue les mesures concrètes, mais on espère que ces solutions seront appliquées rapidement. L’été est à nos portes et il va y avoir des millions de visiteurs. Ces visiteurs doivent pouvoir voir une ville qui est propre. Le cône orange ne fait pas partie de la carte postale qu’on présente à l’international », illustre-t-elle.

Deux mois après une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), qui révélait qu’un tiers des cônes orange sont « inutiles » au centre-ville, la Ville compte aussi remplacer ses cônes sur le réseau local « par des bollards de plus petite taille ou tout autre dispositif de signalisation sécuritaire ». Le ministère des Transports (MTMD) devra toutefois d’abord modifier ses règles de signalisation en la matière.

Plusieurs discussions ont déjà été entamées en ce sens, confirme la porte-parole du ministère des Transports, Sarah Bensadoun. « Cela dit, je ne peux pas encore vous dire s’il y aura des modifications. On a encore des échanges en ce moment », soutient-elle.

Montréal compte également « réduire le nombre de cônes nécessaires lors d’entraves en milieu urbain ». La Ville envisage également « d’identifier les équipements de signalisation, incluant les cônes orange, par une puce ou un code QR, pour permettre d’en retrouver le propriétaire et faciliter la récupération du matériel ». L’idée avait été évoquée par plusieurs experts ces derniers mois.

« Ça va prendre des mesures aussi à la Ville elle-même. Certains arrondissements n’inscrivent même pas les chantiers sur les plateformes disponibles. Les outils ne sont pas nécessairement tous là, et la Ville elle-même peut s’améliorer dans ce qu’elle contrôle », a soutenu jeudi le président de la CCMM, Michel Leblanc.