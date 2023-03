Montréal demandait quatre fois plus d’argent pour le logement social dans la métropole que le montant qui a finalement été accordé par le gouvernement du Québec, a révélé mercredi Valérie Plante.

La mairesse exprime sa vive déception depuis une semaine face aux choix budgétaires du gouvernement Legault.

Au comité exécutif de la Ville de Montréal, elle a indiqué pour la première fois que Montréal demandait 314 millions pour assurer la complétion de 12 projets de logements sociaux en attente, pour un total avoisinant les 1000 logements. La semaine dernière, Québec a plutôt choisi d’accorder 79 millions pour cinq de ces projets. Les sept autres demeureront en attente.

« On ne donne pas les moyens aux organismes de sortir les unités de terre, a déploré Valérie Plante. Si le gouvernement du Québec veut que les unités sortent de terre, il va falloir qu’il allonge l’argent. Parce que là, c’est mission impossible pour les organismes. »

« Les besoins, eux, ne sont pas en attente. Ils augmentent tout le temps, tout le temps, tout le temps », a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, la ministre Chantal Rouleau a appelé Valérie Plante à passer à l’action avec l’argent disponible plutôt que de multiplier les demandes.

« Mme Plante veut toujours plus d’argent, mais là, il y a beaucoup d’argent et il y a des logements à construire », a fait valoir Mme Rouleau, l’une des deux seules élues caquistes de l’île de Montréal.

Face à la crise du logement, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait promis la construction de 11 700 nouveaux logements abordables dans le présent mandat, mais dans le plus récent budget, elle n’en finance que 1500. Québec explique que des milliers de logements déjà annoncés ne sont toujours pas construits, mais qu’il lui reste plusieurs années pour réaliser sa promesse. Le budget Girard prévoyait d’ailleurs une somme de 191 millions en 2022-2023 pour « finaliser la réalisation » de 3300 logements dont la construction tardait.

Avec Charles Lecavalier