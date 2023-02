Patrick Bélanger est devenu mercredi matin le nouveau directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) en remplacement de Fady Dagher, qui est maintenant au Service de police de la Ville de Montréal.

La Ville de Longueuil en a fait l’annonce en matinée. Sa nomination doit être approuvée par le conseil municipal de la Ville la semaine prochaine, le jeudi 16 février.

Son mandat, qui sera de cinq ans, débutera le 20 février.

« L’expertise et la grande compréhension de la réalité longueuilloise de Patrick Bélanger sont inestimables pour la poursuite de la vision du SPAL qui est chère pour notre administration : une vision novatrice et reconnue à l’échelle internationale. Ayant collaboré proactivement à l’élaboration de la vision de notre service de police avant même qu’il en joigne les rangs, M. Bélanger est la personne toute désignée pour assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens de l’agglomération de Longueuil. Par ailleurs, les programmes et projets déjà en cours au SPAL, tels que RÉSO et Immersion, se poursuivront avec cette nomination, comme ils s’inscrivent en droite ligne avec la philosophie promue par le nouveau chef du service de police, en continuité avec celle de son prédécesseur », a notamment déclaré la présidente du comité exécutif d’agglomération et mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dans un communiqué.

Patrick Bélanger est arrivé au SPAL en tant que directeur adjoint aux enquêtes en novembre dernier, alors que M. Dagher dirigeait toujours le SPAL.

M. Bélanger, 52 ans, a connu une carrière de 30 ans à la Sûreté du Québec au cours de laquelle il a principalement occupé des fonctions aux enquêtes, notamment à la Division du crime organisé et à la Section de la lutte contre la contrebande.

M. Bélanger avait également été de la dernière course à la direction de la SQ, remportée par Johanne Beausoleil.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.