La température joue au yoyo à Montréal vendredi matin, mais n’empêche pas les visiteurs de faire leurs dernières emplettes de Noël. Ailleurs dans la province, vent et neige décoiffent les Québécois à l’orée des Fêtes, et privent des milliers de foyers d’électricité.

« On est prêts, on est là ! », lance Steeve Messier, pelle à la main, à l’angle de la rue Sainte-Catherine Ouest et de l’avenue Union en avant-midi vendredi. Son boulot ce matin : rendre accessibles les poubelles, les bancs de parc et les parvis d’églises aux citoyens du quartier. C’est dans le mélange pluie-neige-vent attendu vendredi dans la métropole que M. Messier débute sa toute première journée dans ce métier, sourire aux lèvres.

Une importante tempête hivernale s’abat sur le Québec, l’Ontario et le nord-est des États-Unis depuis jeudi soir. Dans la province, des milliers de personnes sont privées d’électricité vendredi matin.

À Montréal, une neige mouillée tombée cette nuit s’est changée en pluie dans l’avant-midi. Les élèves étant en congé, les rues sont calmes. Mais la température n’empêche pas les visiteurs de se rendre au centre-ville pour les dernières emplettes de Noël.

« On pensait que ce serait pire que ça ! », se réjouit Véronique Brodeur, rencontrée en face de La Baie d’Hudson, en compagnie sa fille et d’une autre adolescente de 13 ans. Le trio est arrivé de la Mauricie hier. « Il faisait beau, on n’avait pas regardé la météo », ajoute-t-elle. Le plan de la journée : profiter des magasins montréalais avant de repartir vers l’est, en espérant que les conditions routières soient sécuritaires.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE « On est chanceux, il fait doux », souligne Paul de Bellefeuille.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE « On est prêts, on est là ! », lance Steeve Messier, pelle à la main, à l’angle de la rue Sainte-Catherine Ouest et de l’avenue Union

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE René Aubé, de l'OSBL Montréal Centre-Ville.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Steeve Messier

Un peu plus loin, dans le square Phillips, la jeune Joséphine Perani joue avec les dominos géants installés sur place. C’est le bonheur d’une journée de congé improvisée pour cette élève montréalaise. Comme des milliers d’autres au Québec, elle a débuté son congé de Noël une journée plus tôt que prévu.

Quelques pas plus loin, Christine Farran, qui vit à La Réunion, une île située à l’est de l’Afrique, est en visite à Montréal depuis une semaine. « Je ne sais pas à quoi ça ressemble normalement, une tempête de neige », remarque-t-elle. Pour elle, le tapis blanc toujours en place est déjà impressionnant. Elle espère que des flocons s’ajouteront aux gouttes de pluie au courant de la journée.

« On est chanceux, il fait doux », souligne aussi Paul de Bellefeuille, alias Adonis, qui tend un verre aux passants à l’entrée de La Baie pour collecter du petit change. La marquise du magasin historique le protège bien des intempéries, mais pas du manque d’achalandage. « C’est sûr que [la collecte] est un peu moins forte que d’habitude, ajoute-t-il. Mais les gens sont vraiment généreux à Noël ! »

Quelques minutes après le passage de La Presse, le déluge attendu commence à s’abattre sur le centre-ville. Tout en rentrant les épaules, les passants remontent leurs capuchons, ouvrent leurs parapluies et pressent le pas.