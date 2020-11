Les élus de Longueuil se sont prononcés : l’abattage de la moitié des cerfs de Virginie aura lieu dans le parc Michel-Chartrand, en dépit de l’indignation qu’a provoquée cette décision dans les derniers jours. La Ville affirme qu’il s’agit d’une décision « difficile », mais nécessaire pour assurer la « survie du parc ».

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

C’est à l’issue d’une longue séance du conseil municipal, à laquelle plusieurs citoyens ont participé mardi soir, que le vote des conseillers a eu lieu. Huit d’entre eux ont voté pour, cinq autres se sont opposés, alors qu’un autre a préféré s’abstenir. Plusieurs Longueuillois ont toutefois déploré le manque de consultation et de transparence des autorités dans le processus.

L’opération d’abattage débutera dès le 23 novembre prochain, comme prévu, affirme la Ville. Elle se tiendra sur environ deux semaines, et se terminera vers le début décembre. Au cabinet de la mairesse Sylvie Parent, on assure que la décision a été difficile à prendre dans le contexte. « Notre but est de ne jamais avoir à revivre cette situation-là. On veut qu’il y ait une solution concrète pour la gestion de la surpopulation pour éviter qu'on doive prendre de nouveau cette décision inconcevable pour la population », souligne l'attachée de presse, Alexandre Parent.

Celle-ci ajoute qu’il y aura nécessairement « des apprentissages » à faire de toute cette affaire, qui demeure une première pour la Ville de Longueuil. « En termes d’acceptabilité sociale, il y a peut-être des ajustements à faire », avoue Mme Parent. Lors du conseil, mardi soir, la mairesse Parent a dit prendre cette décision avec beaucoup de « regret ».

C'est la dernière fois que nous jouons dans ce film. Dans les prochains jours, j’en saisirai mes collègues maires, préfètes et préfets, membres de l’UMQ et de la FQM, afin que plus jamais le monde municipal n’ait à assumer une telle décision. Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

Une quinzaine de cerfs seront capturés, puis euthanasiés lors de l’opération. Celle-ci relève initialement d’une suggestion venant du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Pas aussi simple, dit l’opposition

L’opposition, de son côté, a dénoncé la précipitation de la Ville dans cette affaire. « L’écosystème du parc Michel-Chartrand est menacé par la surpopulation des cerfs. […] Ça, tout le monde est d’accord. La meilleure façon d’y parvenir n’est cependant pas aussi simple et claire que certains voudraient le laisser croire », a souligné le chef de Longueuil citoyen, Xavier Léger, dans un communiqué.

Il affirme que le MFPP avait pourtant présenté « plusieurs options » à l’administration Parent pour réduire le nombre de cerfs dans le parc.

« Plutôt que discuter des options présentées à la Ville par le Ministère avec un nombre limité d’élus, il aurait été souhaitable d’élargir la conversation pour inclure l’ensemble des élus, les citoyens et les experts dans un vaste débat public visant à développer une meilleure acceptabilité sociale et des solutions à plus longs termes », a aussi martelé la la conseillère du district LeMoyne-de Jacques-Cartier, Colette Éthier.

Samedi, plus d’une centaine de citoyens avaient manifesté au parc Michel-Chartrand pour s’opposer à la décision de la Ville. « Je n’ai pas la solution, mais je pense qu’il y en a d’autres que celle-là. Je suis censée dire quoi à mes enfants ? Je les éduque dans le respect des animaux. Ils adorent ces cerfs », a notamment déploré la Longueuilloise Marie-France Gélineau, entourée de ses trois enfants.