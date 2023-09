Zone tampon de la Fonderie Horne

Les propriétaires gardés dans l’incertitude

« C’est inacceptable. Nous sommes exclus des discussions, des travaux, des réflexions, des décisions qui nous concernent » : près de six mois après l’annonce de l’aménagement d’une zone tampon à proximité de la Fonderie Horne, les personnes qui y résident ne savent toujours pas où, quand et comment elles seront relogées, une situation qui provoque stress et anxiété.