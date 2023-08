La Ville de Saguenay accuse la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, d’avoir chargé une firme d’architectes dans son dos de faire des plans pour transformer l’aréna Georges-Vézina en complexe sportif avec piscine et de lui refiler la facture de 20 000 $.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a publiquement accusé la ministre d’ingérence et a catégoriquement refusé de payer les plans d’architecture.

Dans une lettre que la municipalité a transmise au cabinet de Mme Laforest la semaine dernière, et obtenue par La Presse, la mairesse écrit qu’elle « tient à indiquer son malaise sur [la] manière de faire » de la ministre dans ce dossier, alors que l’infrastructure sportive appartient à la Ville.

Mme Laforest n’a pas voulu commenter les allégations d’ingérence faites par la Ville, a fait savoir son attaché de presse, Stéphane Bégin.

Les plans architecturaux ont été réalisés par le cabinet Les Maîtres d’œuvre Architectes, à la demande de la ministre Andrée Laforest, selon la Ville de Saguenay, afin que la municipalité puisse soumettre un projet dans le cadre d’un programme d’aide gouvernemental de 300 millions créé par Québec pour les infrastructures sportives, le PAFIR. Les municipalités et les OBNL sportifs ont, dans le cadre du programme, jusqu’à la mi-septembre pour soumettre des projets afin d’obtenir jusqu’à 20 millions pour financer la réfection ou la construction d’infrastructures récréatives ou sportives.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La mairesse de Saguenay, Julie Dufour

À la mi-juillet, Andrée Laforest a tenu des rencontres avec six élus de l’arrondissement de Chicoutimi pour leur faire part de sa vision pour mettre au goût du jour le vieil aréna inauguré en 1949. « Elle voulait relancer un projet de rénovation du Centre Georges-Vézina, à quoi s’ajoutait une piscine. Les coûts parlaient de plus de 40 millions », affirme le conseiller municipal Michel Potvin, qui a participé à cette rencontre.

L’arrondissement de Chicoutimi a fait une approche auprès du cabinet d’architectes, mais la municipalité a vite fermé la porte à son projet, préférant relancer un projet de rénovation moins coûteux de l’aréna, sans piscine, élaboré sous l’administration de l’ancien maire Jean Tremblay.

« La trésorière de la Ville nous a dit qu’on ne pouvait pas utiliser nos budgets de recherche pour faire l’étude du projet » promu par la ministre Andrée Laforest, dit M. Potvin.

Rencontre dans les bureaux du cabinet d’architectes

Or, le 15 août dernier, un mois après que la Ville eut mis fin au projet, la ministre Andrée Laforest a organisé une rencontre d’information dans les bureaux de Maîtres d’œuvre Architectes, en présence de l’architecte Luc Gauthier, où elle a présenté des « dessins sophistiqués » à la mairesse, à des élus municipaux et à des acteurs du milieu sportif, a indiqué à La Presse Michel Potvin et trois autres personnes qui y ont assisté.

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL La ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest

Ces plans prévoient la rénovation du Centre Georges-Vézina et la construction d’un tout nouvel édifice abritant un bassin d’entraînement aquatique comptant 10 corridors, le tout relié par une passerelle, selon nos sources. Les plans prévoient aussi un espace vert consacré à la culture des Premières Nations, que la ministre a présenté comme un élément permettant d’obtenir d’autres subventions du gouvernement fédéral, affirment nos informateurs.

On était rendu à un projet de 55 millions avec la piscine qui a un seul bassin. Ça a créé un autre malaise. Michel Potvin, conseiller municipal à Saguenay

« Ça a été dit durant la rencontre : qui paye l’architecte ? Ce n’est pas nous autres, ce n’est pas la Ville, on n’avait pas donné le mandat à l’architecte », ajoute M. Potvin, qui assure que la rencontre était « 100 % organisée par Mme Laforest ».

La ministre a alors dit qu’elle pourrait utiliser ses fonds discrétionnaires pour payer la facture, affirment nos sources. Ces budgets sont normalement utilisés pour « faire des dons à des organismes sans but lucratif, notamment pour soutenir des causes, des petits projets ou des évènements en lien avec la mission de son ministère », indique un document du Conseil du trésor.

« C’est là que M. Gauthier, l’architecte, a dit : “Quand il y a un bon projet, on va toujours trouver un payeur.” C’est aussi de là que vient profondément le malaise, explique M. Potvin. Si ce n’est pas Mme Laforest qui l’a commandé, et pas elle qui va le payer, qui va le payer ? ajoute l’élu municipal. Nous, on n’a pas de facture. »

PHOTO ROCKET LAVOIE, ARCHIVES LE QUOTIDIEN L’aréna est le domicile des Saguenéens de Chicoutimi et a été inauguré en 1949.

Aucun mandat de la Ville

Le cabinet Les Maîtres d’œuvre Architectes et M. Gauthier n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Le Code de déontologie des architectes précise que les ententes de services professionnels qu’ils signent doivent être conclues « directement avec le maître de l’ouvrage ou son représentant » et que celles-ci doivent préciser « l’ampleur, [les] modalités des services requis [et les] conditions de leur rémunération ».

« En aucun cas, la Ville de Saguenay n’a mandaté Les Maîtres d’œuvre Architectes afin de réaliser les plans que vous avez présentés lors de cette rencontre. Il ne s’agit pas d’un mandat qui émane de la Ville », précise la lettre envoyée par la mairesse à Mme Laforest.

« [La mairesse] ne souhaite plus participer à des rencontres de travail visant à discuter de l’opportunité de déposer des demandes de financement dans les bureaux d’architectes qui pourraient bénéficier de contrats publics », ajoute la missive de la mairesse.

Avec la collaboration de Tommy Chouinard, La Presse