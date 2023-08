Photo prise au Salon rouge de lAssemblée nationale lors de l’assermentation des membres du Conseil des ministres de la Coalition avenir Québec. Assermentation de M me Andrée Laforest Ministre des Affaires municipales et Ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

(Québec) La commissaire à l’éthique et à la déontologie doit enquêter sur les agissements de la ministre Andrée Laforest dans le dossier de la rénovation de l’aréna Georges-Vézina à Saguenay, estime le député péquiste Pascal Bérubé qui y voit un « enjeu éthique évident ».

« Je n’ai jamais vu une telle affaire en 16 ans, jamais », a lancé le député de Matane-Matapédia, en marge d’un caucus de sa formation politique à Québec. Selon Pascal Bérubé, la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi « ne respecte pas l’autonomie municipale de la seule municipalité de son territoire ». Il envisage de s’adresser à la commissaire à l’éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet.

« Le dossier est suffisamment accablant pour qu’elle [Mme Mignolet] décide d’enquêter et de faire des vérifications. À sa face même, la lettre rendue publique par la mairesse de Saguenay tend à démontrer qu’on essaie de forcer un dossier à une municipalité qui ne l’a pas choisi, en tout cas pas dans ces termes-là », a expliqué M. Bérubé en mêlée de presse. Selon lui, « il y a un enjeu éthique qui est évident ».

La Presse rapportait jeudi que la Ville de Saguenay accuse la ministre Laforest d’avoir chargé une firme d’architectes dans son dos de faire des plans pour transformer l’aréna Georges-Vézina en complexe sportif avec piscine et de lui refiler la facture de 20 000 $.

Pascal Bérubé estime par ailleurs que la situation place la mairesse Julie Dufour dans une position délicate. « C’est quoi le recours ? S’adresser à la commission des affaires municipales contre la ministre des Affaires municipales ? Puis, n’oubliez pas que, quand une municipalité va jusque-là, elle le fait un peu à ses risques. Elle ne veut pas se mettre à dos non plus sa députée et sa ministre. Ça la place dans une situation de vulnérabilité et ce n’est jamais souhaitable », a-t-il ajouté.

Mme Laforest n’a pas voulu commenter jusqu’à présent les allégations d’ingérence faites par la Ville, a fait savoir à La Presse son attaché de presse, Stéphane Bégin.

-Avec Tristan Péloquin