(Québec) Placé malgré lui dans l’ombre du duel entre le Parti québécois et la Coalition avenir Québec sur le terrain électoral dans Jean-Talon, Gabriel Nadeau-Dubois décoche un tir vers François Legault. Il l’accuse d’ignorer les citoyens qui en arrachent en raison de l’inflation, de se démener à la place dans des « chicanes de famille » avec Paul St-Pierre Plamondon, et il promet de poser une question par jour au gouvernement sur le coût de la vie.

« François Legault ne rencontre pas souvent des gens qui font leur épicerie au Dollarama et ça paraît. Il ne sait pas c’est quoi vérifier son compte Accès D avant d’aller faire l’épicerie. Nous, on va lui rappeler chaque jour la réalité des Québécois qui étouffent avec le coût de la vie qui explose », a dit M. Nadeau-Dubois, jeudi, dans un point de presse en marge de son caucus présessionnel.

En attaquant son adversaire caquiste avec une telle image, le chef parlementaire de Québec solidaire a également prêté le flanc à des comparaisons avec son style de vie. Sur les réseaux sociaux, il est par exemple fréquent que M. Nadeau-Dubois publie des photos de lui derrière le BBQ, une activité estivale qu’il apprécie. Ses aliments, visiblement, ne viennent pas du Dollarama.

« Je ne m’attaque pas à l’individu » qu’est le premier ministre, a immédiatement précisé le leader solidaire. « Ce que je dis, c’est que François Legault ne connaît pas ce Québec-là […] et les actions de son gouvernement en sont la preuve », a-t-il dit.

« Et oui, je fréquente souvent des gens qui font leur épicerie au Dollarama parce qu’on va dans les groupes communautaires, on va dans les banques alimentaires à Québec solidaire, on est auprès de ces gens-là [et] on entend leur souffrance », a plus tard énuméré M. Nadeau-Dubois.

Quelle place pour le climat ?

En prenant l’engagement de poser une question par jour au Salon bleu concernant des enjeux liés au coût de la vie, « le problème numéro un des Québécois en ce moment », Québec solidaire met-elle en veilleuse la question du dérèglement du climat ? En entrevue à La Presse, mardi, le chef parlementaire promettait pourtant qu’il allait imposer le thème de la lutte aux changements climatiques cet automne.

« Jamais on va choisir entre les changements climatiques et le coût de la vie. D’ailleurs, ce sont des enjeux qui sont liés », a-t-il rappelé, faisant à nouveau le lien entre la pluie abondante et les épisodes de sécheresse qui ont nui aux agriculteurs et qui poussent le prix du panier d’épicerie à la hausse.

Mais près d’un an après l’élection générale d’octobre 2022, Gabriel Nadeau-Dubois veut surtout que les Québécois se rappellent que le « bouclier anti inflation » mis de l’avant la CAQ « ne protège plus personne ».

« Jamais la vie a coûté aussi cher au Québec et où est la CAQ ? », a questionné le chef parlementaire de Québec solidaire.

Du côté du Parti québécois, le chef Paul St-Pierre Plamondon et les députés Pascal Bérubé et Joël Arseneau sont également réunis ce jeudi à Québec dans le cadre d’un caucus présessionnel. Le Parti libéral le fera la semaine prochaine, en Mauricie, alors que les députés du gouvernement Legault se réuniront à Saguenay. Les travaux parlementaires reprennent le 12 septembre prochain.