(Montréal) Le gouvernement de François Legault a annoncé la création d’un bureau de projets en érosion et en submersion côtières dans l’est du Québec, afin de mieux planifier les mesures d’adaptation et de résilience aux changements climatiques.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Le rôle du nouveau bureau sera de coordonner l’aide et l’accompagnement des communautés qui sont aux prises avec l’érosion côtière et « augmenter l’efficacité des interventions sur le terrain ».

Le bureau de projets disposera de 52,5 millions pour financer de nouvelles initiatives.

Au printemps dernier, le gouvernement avait également annoncé 70 millions pour lutter contre l’érosion et la submersion côtières dans l’est du Québec.

« Il y a six régions qui sont vraiment touchées [par l’érosion] : la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord », a expliqué la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, à La Presse Canadienne, en ajoutant que chacune de ces régions sera représentée par un directeur régional.

C’est son ministère qui assurera la coordination des activités du bureau.

« Comment on peut planifier le travail concernant l’érosion, la submersion côtière pour protéger encore une fois les citoyens du Québec ? Il y a du travail qui est fait au ministère de la Sécurité publique, au ministère des Transports, au ministère de l’Environnement et là, ce qu’on fera, c’est le travail de coordination aux affaires municipales parce qu’on est toujours en contact avec les municipalités, les élus et les MRC », a résumé la ministre Laforest.

Le mandat du bureau sera de « réaliser des portraits des enjeux et des problématiques d’érosion et de submersion côtières sur le territoire », de « définir des plans d’intervention », d’assurer la « concertation des parties prenantes et l’arrimage des actions gouvernementales » et de soutenir le milieu municipal dans ses actions d’intervention.

« On le constate, les changements climatiques ont des impacts de plus en plus grands. C’est pour cette raison que nous devons mieux planifier notre territoire et rendre nos communautés plus résilientes », a indiqué la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

La création du bureau permet de « mettre toutes les chances de notre côté afin de freiner les conséquences auxquelles seront confrontées les communautés de l’est du Québec », selon le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

La direction du bureau de projets sera située au Bureau régional de coordination gouvernementale des Îles-de-la-Madeleine du MAMH.

Des routes importantes pour le transport des marchandises et des personnes sont construites en bordure de mer dans l’est du Québec, et la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, s’est réjouie de la « mise en commun » des expertises dans cette initiative.

« Protéger nos infrastructures contre l’érosion et la submersion côtières est une promesse phare de notre gouvernement envers les communautés maritimes. Ce partage de savoir-faire, d’outils et d’innovations permettra d’assurer une mobilité dans les zones à risque ainsi que de trouver des solutions adaptées à leurs réalités. »

Dans un communiqué, le gouvernement a indiqué que « la création de ce bureau de projets répond entre autres aux recommandations du rapport 2022-2023 du Vérificateur général du Québec ».