Québec ajoute quelque 3000 km⁠2 d’aires protégées dans le sud de la province, s’attaquant au « déficit » de protection de la biodiversité dans cette portion du territoire, mais le caribou pourrait devoir attendre aux Fêtes avant de voir la protection de son habitat renforcée.

Onze nouveaux territoires totalisant plus de 2100 km⁠2 ont officiellement été « mis en réserve » à la mi-août et quatre autres totalisant 850 km⁠2 le seront prochainement, annoncera ce mercredi le gouvernement Legault.

Qu’est-ce que « la mise en réserve » d’un territoire ?

La mise en réserve d’un territoire lui confère une protection complète, notamment en y interdisant toute exploitation des ressources naturelles, jusqu’à ce que le type d’aire protégée soit déterminé et adopté. Une entente conclue avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts indique qu’il n’y aura pas non plus d’activités industrielles sur les quatre territoires que Québec annonce vouloir mettre en réserve, a indiqué le ministre Benoit Charette.